Сахар, мясо и другая популярная еда, от которой появляются морщины

Сахарное лицо

Для начала разберемся, какие процессы в организме вызвают появление морщин. Здоровье и красоту нашей кожи обеспечивают два главных белка "молодости" - эластин и коллаген. С возрастом скорость их возобновления существенно снижается. Кожа, страдающая от дефицита этих белков, становится сухой, а новые морщинки появляются все чаще.

Кроме замедления возобновления запасов коллагена и эластина, эти два белка еще и разрушаются по действием солнечного излучения и неправильной диеты. Как только волокна коллагена повреждаются, защита кожи ослабевает и тут уже морщинок не избежать. Если UV-излучение - это внешняя угроза для молодости, от которого еще можно защититься.

Еще один скрытый враг колагена и эластина - процессы гликации. Суть данного химичиского процесса заключается во взаимодействии сахаров с белками, при этом сахар прикрепляется к волокнам элластина и колагена и в конечном итоге приводит к их разрушению. В результате сложной химической реакции образуются конечные продукты гликации, как их еще называют дерматологи AGE. Неправильная диета вредит коже не меньше солнечного излучения.

К сожалению, антивозрастных средств, способнных остановить и бороться с процессами гликации в России не так уж много, мы нашли отличное средство для борьбы с конечными продуктами гликации у SkinCeuticals. Молекулы крема проникают в кожу и фиксируют разорванные связи между молекулами коллагена и эластина. Такие средства работают как заплатки на поврежденной ткани.