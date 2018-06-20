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Сахар, мясо и другая популярная еда, от которой появляются морщины

Первые возрастные изменения у всех появляются в разное время, и этого , увы, не избежать, но вот отсрочить их появление - вам вполне под силу. Список самых опасных для кожи продуктов, от которых стоит отказаться после 30, ищите в нашем материале!

Сахарное лицо

Для начала разберемся, какие процессы в организме вызвают появление морщин. Здоровье и красоту нашей кожи обеспечивают два главных белка "молодости" - эластин и коллаген. С возрастом скорость их возобновления существенно снижается. Кожа, страдающая от дефицита этих белков, становится сухой, а новые морщинки появляются все чаще.

Кроме замедления возобновления запасов коллагена и эластина, эти два белка еще и разрушаются по действием солнечного излучения и неправильной диеты. Как только волокна коллагена повреждаются, защита кожи ослабевает и тут уже морщинок не избежать. Если UV-излучение - это внешняя угроза для молодости, от которого еще можно защититься.

Еще один скрытый враг колагена и эластина - процессы гликации. Суть данного химичиского процесса заключается во взаимодействии сахаров с белками, при этом сахар прикрепляется к волокнам элластина и колагена и в конечном итоге приводит к их разрушению. В результате сложной химической реакции образуются конечные продукты гликации, как их еще называют дерматологи AGE. Неправильная диета вредит коже не меньше солнечного излучения.

К сожалению, антивозрастных средств, способнных остановить и бороться с процессами гликации в России не так уж много, мы нашли отличное средство для борьбы с конечными продуктами гликации у SkinCeuticals. Молекулы крема проникают в кожу и фиксируют разорванные связи между молекулами коллагена и эластина. Такие средства работают как заплатки на поврежденной ткани.

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Антигликационный крем для зрелой кожи A.G.E. INTERRUPTER, SkinCeuticals, 9874 руб.

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Сахар

Сахар - белая смерть для человечества. Как мы уже выяснили, этот продукт вызывает не только диабет и ожирение, но и преждевременное старение. Механизм действия разобран по полочкам и вполне понятен, поэтому мы лишь дадим рекоммендации о том, какой вредной еды лучше вовсе избегать в повседнечной жизни: конфеты, торты, пирожные и мороженое стоит на всегда изгнать из своего рациона, или хотя бы уменьшить их потребления до минимума. Если вы поклонница кофе со всевозможными сиропами, то знайте, что в них содержание сахара просто зашкаливает. Советуем воздержаться и от их употребления.

Углеводы

То что углеводы после переваривания в желудке распадаются на простые сахара в XXI веке известно даже ребенку. Разделение углеводов на полезные и неполезные - еще один общеизвестных факт. В овощах и фруктах содержатся правильные углеводы, которые не только не опасны для молодости кожи, но и помогают ее поддерживать.

Отказаться стоит только от так называемых быстрых углеводов, в числе которых белый хлеб, сладкое, быстрые завтраки, растворимые каши и прочие неполезные вкусности, которые вы привыкли есть.

Маргарин

Классический маргарин, который заботливые хозяйки щедро добавляют практически в любую выпечку, оказался намного опаснее, чем казался на первый взгляд. Полинасыщенные растительные жиры в маргарине плистинее вредоносны: они провоцируют воспалительные процессы в организме и усиливают окисление веществ. Все это приводит к иссушению кожных покровов и появлению новых дефектов кожи, включая гипперпигментацию, морщины и неровный цвет лица.

Маргарин лучше заменить натуральным сливочным маслом, хотя и оно - не идеальный продукт для составляемой нами программы правильного питания.

Молочные продукты

С тем, что молоко полезно для здорового развития костей и мускулатуры спорить было бы бессмысленно. Однако, как оказалось, для кожи лактозосодержащие продукты не так уж и полезны, как о них принято говорить. Молочные продукты вызывают усиления процессов окисления, что приводит к преждевременному старению.

Кстати, в цельном молоке содержится особый вид сахара, а как вы помните, "белой смерти" в anti-age диете следует избегать. Привычные сладкие йогурты или молоко лучше заменить классическим греческим йогуром без сахара. Он не только не навредит вашей красоте, но и пойдет на пользу пищеварению.

Красное мясо

Прежде чем вы начнете настаивать, что мясо - незаменимый источник белка, мы внесем небольшое уточнение в этот пункт. На деле вредные элементы, разрушающие нашу красоту, содержатся только в сгоревшем мясе. Дело в том, что при подгорании образуются опасные углеводы, которые вредят не только вашей коже, но и другим органам. От жаренного мяса лучше совсем отказаться. В противном случае, сезон шашлыков не пройдет для кожи бесследно, и вы обзаведетесь парой-тройкой новых морщинок.

Колбасу, копчености и сосиски мы тоже отправляем в стоп-лист: из-за высокого содержания натрия и консервантов их польза для организма не просто стремится к нулю, но и уходит в минус.

Алкоголь

О вреде алкоголя можно писать многотомные трактаты. Конечно, опасность он представляет и для красоты. Все дело в тех же самых неполезных углеводах, которые в последствии распадаются на сахара и разрушают связи между волокнами эластина и колагена. Возможно, вы и не знали, но в 50 гр крепкого спиртного напитка содержится примерно 240 ккал и все они приходятся на углеводы. Других питательных веществ в спиртосодержащих напитках просто напросто нет.

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Крем-кашемир с эффектом лифтинга RESVERATROL LIFT, CAUDALIE, 4300 руб.

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Алкоголь - самый опасный продукт для женской красоты и вечной молодости. Не верьте тем, кто говорит, что бокал красного вина перед едой полезен. Если желудку он, возможно, сильно не навредит, то вот негативные проявления на коже не заставят себя долго ждать.

Про антивозрастную диету и вредные продукты можно говорить бесконечно, но даже правильное питание нуждается в серьезной косметической поддержке. Лучшие антивозрастные средства для борьбы с морщинками вы найдете в нашей минигалерее!

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архив пресс-служб

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