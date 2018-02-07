Личный опыт: как я сделала неудачный татуаж губ
Я всегда мечтала об идеальной форме губ, но, к сожалению, природа не наградила меня четкими границами. Я просто не могла выйти из дома без карандаша для губ, потому что мне постоянно казалось, что они сливаются с кожей.
Я пробовала делать контурную пластику, но результат мне совсем не понравился. Какое-то время (буквально пара месяцев) губы действительно смотрелись ярче. Но потом филлер рассасывался, причем неравномерно. Корректировать губы с еще не ушедшим полностью гиалуроновым филлером я не решилась — да и профессиональные косметологи запретили. Слишком высока была вероятность образования комочков и неровностей.
Тогда я стала искать альтернативные способы и наткнулась, конечно же, на классический татуаж. По сути это как раз процедура для тех, кто хочет сделать контур более четким, чтобы еще легче краситься, а никак не отказываться от макияжа вообще. Если бы я только просмотрела хештег #татуажгуб в Instagram раньше, перед тем, как отправиться на процедуру... Увы, хороших результатов действительно очень мало. Но обо всем по порядку.
Знакомая посоветовала мне отправиться в косметологическую клинику, где представляли услугу перманентного макияжа. Мне сделали эскиз красной гелевой ручкой, предупредив, что главное смотреть на контур. Именно с ним будет работать мастер. Затем мы долго подбирали будущий пигмент, глядя на картинки в интернете. Остановились на бледно-розовом оттенке с теплым подтоном — должно было быть очень натурально.
Мастер нанесла обезболивающий крем, подождала 20 минут и приступила к работе. Одно я поняла точно: это та процедура, где удобно должно быть в первую очередь мастеру. Мой же эксперт пытался не причинить мне дополнительного дискомфорта, поэтому подстраивался под меня. Результат — абсолютно не ровный контур и пробелы в цвете после двух коррекций.
Самое страшное — контур был очевидно ярче. Губы смотрелись еще более неровными и неопрятно накрашенными. Я сначала подумала, что это пройдет, пигмент «усядется», но когда прошло 3 месяца, начала бить тревогу.
Как удалить татуаж с губ
Конечно, я тут же отправилась на удаление татуажа, ведь просто не могла уже смотреть на себя в зеркало. Выяснилось, что это можно сделать лазером. Современные аппараты позволяют лучу проникать ровно на те слои, где находится пигмент, который нужно разрушить. При этой процедуре не остаются ожоги, ведь луч не проходит глубже.
Тут сразу стоит отметить, что ошибку с выбором инструмента даже лазер не исправит. А ведь все еще встречаются случаи, когда губы делают татуировочной машинкой! В моем случае можно было обойтись косметологической процедурой.
Губы — действительно чувствительная зона. И делать татуаж больно, что уж говорить о его удалении. Мне даже делали инъекционное обезболивание, потому что я просто не могла терпеть. После лазера губы заживали в два раза дольше — около недели. И отеки были куда заметнее, чем после первичной процедуры.
Но что самое ужасное: мои губы стали только темнее. Выяснилось, что это нормально. Правда, перспектива ходить полтора месяца с такой вот перманентной помадой меня не радовала. Но других вариантов все равно не было.
Текст: Алина Курагина
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