Все девушки мечтают просыпаться каждый день уже с макияжем и укладкой. Если в индустрии ухода за волосами еще перманентную укладку не придумали, то в случае с макияжем давно предусмотрен татуаж. Но, к сожалению, несмотря на многолетний опыт, мастера все еще совершают ошибки. Именно о такой истории мы решили вам рассказать.

Я всегда мечтала об идеальной форме губ, но, к сожалению, природа не наградила меня четкими границами. Я просто не могла выйти из дома без карандаша для губ, потому что мне постоянно казалось, что они сливаются с кожей.

Я пробовала делать контурную пластику, но результат мне совсем не понравился. Какое-то время (буквально пара месяцев) губы действительно смотрелись ярче. Но потом филлер рассасывался, причем неравномерно. Корректировать губы с еще не ушедшим полностью гиалуроновым филлером я не решилась — да и профессиональные косметологи запретили. Слишком высока была вероятность образования комочков и неровностей.

Тогда я стала искать альтернативные способы и наткнулась, конечно же, на классический татуаж. По сути это как раз процедура для тех, кто хочет сделать контур более четким, чтобы еще легче краситься, а никак не отказываться от макияжа вообще. Если бы я только просмотрела хештег #татуажгуб в Instagram раньше, перед тем, как отправиться на процедуру... Увы, хороших результатов действительно очень мало. Но обо всем по порядку.

Знакомая посоветовала мне отправиться в косметологическую клинику, где представляли услугу перманентного макияжа. Мне сделали эскиз красной гелевой ручкой, предупредив, что главное смотреть на контур. Именно с ним будет работать мастер. Затем мы долго подбирали будущий пигмент, глядя на картинки в интернете. Остановились на бледно-розовом оттенке с теплым подтоном — должно было быть очень натурально.

Мастер нанесла обезболивающий крем, подождала 20 минут и приступила к работе. Одно я поняла точно: это та процедура, где удобно должно быть в первую очередь мастеру. Мой же эксперт пытался не причинить мне дополнительного дискомфорта, поэтому подстраивался под меня. Результат — абсолютно не ровный контур и пробелы в цвете после двух коррекций.

Самое страшное — контур был очевидно ярче. Губы смотрелись еще более неровными и неопрятно накрашенными. Я сначала подумала, что это пройдет, пигмент «усядется», но когда прошло 3 месяца, начала бить тревогу.

Как удалить татуаж с губ