C помощью стрелок можно создать и вечерний макияж, и дневной. Так что уметь их рисовать — это полезный навык для каждой женщины. Но не все обладают легкой рукой и почти профессиональным умением делать стрелки. Мы подобрали для вас несколько способов, которые помогут справиться с этой трудной задачей.

Самые популярные трафареты — бумажные. Вы клеите их на веко и закрашиваете пустую область. Вуаля — идеальная стрелка готова. Бумажные трафареты вы можете использовать только один раз. А вот пластиковые не придется выкидывать после первого применения. Они работают по такой же схеме. Но надо быть внимательной — прикладывайте трафарет к коже только чистой стороной, иначе рисунок будет испорчен.

Трафареты, пожалуй, самый простой способ нарисовать стрелки. Вы можете выбрать любую желаемую форму и быть уверенной в том, что получите ожидаемый результат. Трафареты бывают разные: для макияжа «кошачий глаз», для тонких стрелок или для толстых. Они бывают разными даже по материалу — бумажные, пластиковые.

Вариант для более продвинутых — специальная кисть для стрелок. Она может выглядеть по-разному — скошенная кисть (которой еще можно прорисовывать брови) или же специальная тонюсенькая кисточка для аккуратных стрелок. Первый вариант подойдет для более неуверенных в себе и своих руках. Скошенная кисть потолще кисточки для стрелок, поэтому с ее помощьюможно создать более ровную линию (если уж руки трясутся).

А вот кисть для стрелок, конечно, обладает удобной формой, но она очень тонкая. Поэтому если ваши руки дрожат, то лучше выбрать скошенную кисть. Кисточкой для стрелок можно наносить и гелевую подводку, и жидкую, а еще вы можете с ее помощью контролировать толщину рисунка.

Метод стирания

Любите рисовать кляксы? Тогда этот способ для вас. Берите любое средство для нанесения стрелок — это может быть и гелевая подводка, и специальный фломастер, и жидкая подводка с кисточкой. Рисуйте стрелку потолще. И если получилось неаккуратно, не стоит расстраиваться. Вы все делаете правильно.

Затем вам понадобится ватная палочка и средство для снятия макияжа. Пришло время делать из кляксы красоту. Рисовать тонкой кисточкой ровную линию куда сложнее, чем орудовать средством для снятия макияжа. Так что теперь убирайте ватной палочкой все лишнее и не очень красивое. В результате у вас должна остаться аккуратная и элегантная стрелка. Если вы стерли лишнее, не горюйте, а поправьте подводкой.

Стрелки-наклейки

Стрелки-наклейки — это способ для самых ленивых. Вместо того чтобы проводить кучу времени перед зеркалом в отчаянных попытках сделать аккуратный макияж глаз, можно просто наклеить стрелки. Они бывают самые разные, на любой вкус и цвет — классические черные, золотые, радужные. А еще в наборе вы можете найти не только сами стрелки, но и маленькие наклейки, которыми можно дополнить макияж глаз.

Использовать их тоже очень просто. Сначала вам нужно очистить веко обычным средством для снятия макияжа. Затем снять наклейку с подложки и приложить ее к веку от внутреннего уголка глаза к внешнему. Наклеить стрелку нужно как можно ближе к линии роста ресниц. И последний штрих — с помощью ватной палочки нужно прижать наклейку к веку. Если с первого раза не вышло, не беда. Стрелки-наклейки можно использовать до трех раз, так что две попытки у вас точно останется.

База из теней

Еще один способ — это использовать тени для век в качестве базы для стрелок. Он подойдет, если вы хотите нарисовать стрелки и накрасить глаза тенями. Тени легче стереть, чем подводку, так что в случае неудачи вы быстро исправите ситуацию.

Сначала нанесите базу под тени на веко. Потом можете накрасить глаза нейтральным оттенком теней. Потом вам понадобится более темный цвет чтобы он хорошо был виден. Нарисуйте твердой кисточкой для теней аккуратную линию желаемой формы. А затем закрасьте этот рисунок подводкой для глаз. Готово!

Текст: Кристина Ящанина

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