Летом, когда кожа покрывается слоем городской пыли в жаркий и знойный день, особенно хочется, чтобы макияж не доставлял дополнительных проблем. Косметика под воздействием ярких солнечных лучей и высокой температуры способна «расползаться» на лице. Тональный крем лоснится, пудра сворачивается, помада плывет на губах, а тени скатываются в складках век за считанные секунды. Поэтому давайте разбираться, как сохранить макияж летом!

Самое главное правило летнего макияжа - это не цвет, а текстура. Да, мы выбираем более необычные гаммы палеток для теплого времени года, но куда важнее правильно подобрать легкую консистенцию продукта. Это первое правило стойкого и комфортного летнего макияжа!

Тональный крем и пудра

Прежде всего, если вы даже летом не можете отказаться от тонального крема, учтите такой важный момент: крем должен быть менее плотным, чем в зимнее время года, а также обязательно защищать от ультрафиолетовых лучей. Как вариант, присмотритесь к летним коллекциям макияжа, в частности к BB-кремам и легким флюидам, которые имеют SPF в составе. Что касается пудры, то здесь работает то же правило: обращайте внимания на средства с защитой. Дополнительный солнцезащитный фактор на лице лишним не будет.

Тени для век

Летом можно использовать как жидкие, так и рассыпчатые тени. Самое главное - дать базе под тений хорошенько высохнуть, тогда на нее пигмент буквально приклеится. Существуют и водостойкие варианты теней, но, если честно, в них есть смысл только тогда, когда у вас стильная вечеринка у бассейна или и вовсе занятие по синхронному плаванию.

Среди текстур присмотритесь к перламутрам и глиттерам. В солнечный день ваши глаза буквально заиграют от солнцечных бликов, а в пасмурный - сделают лицо более свежим и отдохнувшим.

Тушь для ресниц

Тушь стоит также выбирать цветную, и что самое главное – водостойкую (потому что она не боится воды) и водоотталкивающую (потому что она выдерживает даже сильный дождь), чтобы в самый ответственный момент она вас не подвела, придавая вашему облику неряшливый вид. Если говорить о цвете, то летом хорошо пользоваться синей или коричневой тушью, так как эти цвета делают глаза более яркими и выразительными.

А вот от черного цвета туши придется на время отказаться, так как при ярком дневном свете она смотрится слишком резко, да к тому же старит глаза. Ею можно пользоваться только при наложении вечернего макияжа - тогда она эффектно подчеркнет ваши глаза и придаст им таинственности. Помните еще одну особенность: светлые цвета на ресницах убивают выразительность взгляда, поэтому светлой тушью красят только кончики ресниц, уже покрытых черной или коричневой тушью.

Помады и блески для губ

На самую же соблазнительную часть лица – губы – стоит обратить особое внимание. Если вы любитель помады, то хотя бы на лето измените своим правилам - используйте блеск. Тем более что на загорелом лице выделенные блеском губы выглядят очень объемно и сексуально. Только не забудьте приобрести к лету специальный блеск - с UV-фильтром.

Если говорить о цвете, то отдайте предпочтение цветным, ярким, с мелкими блестящими частичками помадам. Благодаря специальным свойствам, входящим в блеск и помады последнего поколения, они не только украшает губы, но и питают их. А чтобы блеск не расплывался от жары, очертите контур карандашом того же оттенка или на тон светлее, чем блеск.

Средства для бровей

И напоследок обратите внимание на брови, потому что многие женщины не особо обращают внимания на эту часть лица, хотя именно брови придают лицу выразительность и подчас заменяют макияж глаз. Прорисовывайте линию бровей не сплошной линией, как вы делали это раньше, а штрихами. Затем покройте брови гелем для укладки волос – да, да, вы не ослышались, потому что он придает бровям дополнительный блеск. Для лета лучше выбрать карандаши темно-орехового, красновато-бронзового или серо-коричневого цветов и желательно с перламутром. Так макияж будет смотреться гармонично!

Выбор цветовой палитры

Теперь, когда вы узнали некоторые нюансы летнего макияжа, пришла пора перейти к практическому перевоплощению. Так, если вы любитель естественного макияжа, то для лета лучше выбирайте нежные пастельные тона: абрикосовый, цвет чайной розы; хорошо будет смотреться салатовый и розовый. Для губ лучше всего подойдет лиловый блеск – он придаст своеобразную изюминку вашему образу.

Если вы проводите свой отпуск на море, то ваш макияж должен гармонировать с окружающей природой, а потому более уместными будут выглядеть бирюзовый в сочетании с голубым, голубой с переходом в светящийся индиго оттенки. Идеально подойдет к такому макияжу розовая помада.

Если же вам посчастливилось приобрести путевку в экзотические страны, то более подходящего макияжа, чем сочетание зеленого цвета теней с апельсиновым цветом помады,вам не найти. Или здорово будет смотреться такой, не менее экстравагантный, вариант макияжа - нежно-голубые тени с яркой насыщенной помадой теплого оттенка (абрикосового, морковного).

Фото: shutterstock.com

Читайте также:

Как выбирать и носить цветную тушь

6 главных мифов о средствах с SPF