Утраченная красота: как в попытках остаться молодой Мадонна «потеряла» свое лицо

Утраченная красота: как в попытках остаться молодой Мадонна «потеряла» свое лицоРазбираем с экспертом
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Фото: Globallook
Милана Азимова
Специалист клиники 360 Cosmetology, дерматовенеролог-косметолог
«Стареть в мире музыки — грех. Вас подвергнут критике и, определенно, не будут крутить по радио», — именно эти слова сказала Мадонна в своей эмоциональной речи на церемонии Billboard Women in Musica в 2016 году, а кому, как не ей, об этом знать. И надо отметить, певица отчаянно борется с возрастными изменениями и, кажется, уже переборщила в попытках остановить время. Да, Мадонна — одна из самых эпатажных певиц, и в свои 63 года она активно занимается спортом, чтобы не потерять возможности в очередной раз выйти на красную дорожку в нижнем белье. Конечно, возраст берет свое и ей приходится прикладывать немало усилий, чтобы составить конкуренцию молодым артистам. Но последние изменения в ее внешности шокировали даже самых преданных поклонников звезды.
Круговая подтяжка лица
Проведение классической подтяжки лица избавило Мадонну от морщин, но при этом и придало чертам очевидно прооперированный вид. До операции у певицы были очаровательные ямочки, теперь же, после подтяжки кожи, эта «изюминка» исчезла, вместо них возникли объемные скулы, воссозданные при помощи филлеров. В пользу того что певица делала классическую круговую подтяжку лица, говорит и тот факт, что Мадонна постоянно убирает волосы за уши, чтобы скрыть послеоперационные швы вокруг уха.
«Определенно, Мадонна пользуется услугами пластических хирургов, но в последнее время вместе с морщинами и складочками ушла и индивидуальность певицы. Глядя на ее последние фотографии, нельзя с уверенностью сказать, кто именно на них — известная артистка, фрик или очередная инстадива», — комментирует Милана Азимова, специалист клиники 360 Cosmetology.
Контурная пластика
Помимо области скул, филлерами Мадонне также проработали углы молодости. Это достаточно популярная процедура в последние годы, когда с помощью препаратов гиалуроновой кислоты различной вязкости корректируют линию подбородка, скул, углы нижней челюсти для придания объема недостающим участкам. Гиалуроновая кислота хорошо воспринимается организмом и со временем рассасывается, выводится естественным путем. При этом она активизирует процессы выработки коллагена и эластина, а также увлажняет кожу.
Также с помощью филлеров Мадонна сделала контурную пластику губ — их объем с годами обычно утрачивается, но у певицы все с точностью до наоборот.
Нитевой лифтинг
По фотографиям можно предположить, что певице проводился нитевой лифтинг верхней и нижней трети лица. В современной косметологии используют саморассасывающиеся нити, применение которых позволяет добиться эффекта пластической хирургии. При этом нити со временем рассасываются, формируя вокруг себя коллагеновый каркас.
Мезонити активизируют пролиферацию коллагена, инициируя подтягивающий эффект. С их помощью можно добиться модного эффекта V-лифтинга.
Globallook
GettyImages
Гриллзы
Мадонна обновила свою «улыбку», установив на передние зубы коронки, инкрустированные 24 бриллиантами. Гриллзы — не сдающий позиций довольно странный тренд Голливуда, многие звезды установили себе подобные украшения.
Импланты в области ягодиц
А вот с «пятой точкой» хирург Мадонны явно перестарался. Певице поставили ягодичные импланты слишком большого размера, что зрительно делает ее фигуру непропорциональной. Но, скорее всего, у хирурга не было особого выбора, так как в области ягодиц у певицы наблюдается излишек кожи. Кстати, придать объем ягодицам можно и без имплантов, воспользовавшись филлерами. С их помощью не только корректируют область ягодиц, но и меняют форму ног.
Биоревитализация
Гладкая и сияющая кожа певицы говорит о том, что Мадонна регулярно посещает косметолога и наверняка проводит популярную в Голливуде процедуру биоревитализацию. Это инъекционная методика, предполагающая введение в кожу препаратов гиалуроновой кислоты. А эффект появляется уже буквально с первой процедуры — кожа становится упругой, подтягивается овал лица, проходит сухость и раздражение. Гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена, что позволяет подтянуть ткани дермы.
Да, Мадонна эффектно выглядит в своем возрасте, но, к сожалению, потеряла индивидуальность. Поэтому иногда стоит задуматься, а нужно ли так кардинально менять свое лицо в попытках сохранить молодость. Возможно, поддержание кожи уходовыми процедурами сделает возрастные изменения менее заметными, а лицо более узнаваемым.
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