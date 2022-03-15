Утраченная красота: как в попытках остаться молодой Мадонна «потеряла» свое лицо

Контурная пластика

Помимо области скул, филлерами Мадонне также проработали углы молодости. Это достаточно популярная процедура в последние годы, когда с помощью препаратов гиалуроновой кислоты различной вязкости корректируют линию подбородка, скул, углы нижней челюсти для придания объема недостающим участкам. Гиалуроновая кислота хорошо воспринимается организмом и со временем рассасывается, выводится естественным путем. При этом она активизирует процессы выработки коллагена и эластина, а также увлажняет кожу.

Также с помощью филлеров Мадонна сделала контурную пластику губ — их объем с годами обычно утрачивается, но у певицы все с точностью до наоборот.

Нитевой лифтинг

По фотографиям можно предположить, что певице проводился нитевой лифтинг верхней и нижней трети лица. В современной косметологии используют саморассасывающиеся нити, применение которых позволяет добиться эффекта пластической хирургии. При этом нити со временем рассасываются, формируя вокруг себя коллагеновый каркас.

Мезонити активизируют пролиферацию коллагена, инициируя подтягивающий эффект. С их помощью можно добиться модного эффекта V-лифтинга.