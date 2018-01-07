Одно из самых последних изобретений в индустрии красоты и ухода за собой — лазерные аппараты. Но насколько они действительно нужны в косметологии? Давайте разбираться вместе с экспертом.

Каков принцип действия основных видов лазеров

Сегодня в эстетической косметологии используется несколько десятков видов лазеров. При этом воздействие лазером считается наиболее безопасной методикой, так как данная технология является одной из наиболее предсказуемых.

Дело в том, что все биологические объекты (меланин, гемоглобин, белок, вода) имеют определенную частоту колебаний. При работе с лазерами врач точно знает, излучение какой длины волны на какие хромофоры воздействует.

Принцип действия следующий: если частота объекта совпадает с частотой излучения лазера, происходят конкретные ожидаемые процессы и эффекты — испарение воды при шлифовке, нагревание белка (что дает лифтинг-эффект), разрушение меланина (за счет чего происходит устранение пигментации), разрушение луковиц волосяных фолликулов при эпиляции и прочее. Важно отметить и то, что во время процедуры лазерные лучи не рассеиваются, а попадают точно «в цель», не повреждая окружающие ткани.

Насколько безболезненны и безопасны лазерные процедуры

Сфера аппаратной косметологии развивается сегодня очень динамично, и в первую очередь это касается лазеров, поскольку только с помощью лазерных методик возможно достоверное (то есть полное) обновление кожи.

Еще одна отличительная особенность современных аппаратных методик — все большее снижение травматичности процедуры. Предлагаемые процедуры становятся комфортнее: времена обуглившейся кожи и корок на поверхности эпидермиса остались в прошлом. Таким образом, лазеры развиваются в направлении усовершенствования луча, который становится все более контролируемым для врача и комфортным в плане ощущений для пациента.

Сопоставим ли эффект от лазерной процедуры с результатом пластической хирургии

Повторюсь: только с помощью лазерных методик возможно достоверное (то есть полное) обновление кожи. Anti-age-эффект от лазерной шлифовки сохраняется в течение трех лет.

Принцип действия при лазерном омоложении: при лазерной шлифовке происходит послойное выпаривание клеток кожи. Воздействие оказывается на устаревшие ткани и не затрагивает здоровые. Так как клетки кожи постоянно воспроизводятся, это способствует формированию обновленной здоровой кожи. Глубина лазерной шлифовки определяется степенью возрастных изменений и подбирается индивидуально.

Результат — выравнивание рельефа кожи, лечение рубцов, ремоделирование кожи, сокращение глубины морщин.