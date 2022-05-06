Какие процедуры можно и нельзя делать весной: отвечает дерматолог

Фототерапия

К ограничениям среди процедур в весенне-летний период относятся также те, которые работают на устранение или уменьшение сосудистой сетки, лечение купероза, устранение пигментных пятен с помощью фотоустановок или аппаратов ВBL. Если же курс лечения продолжается и от процедур никак нельзя отказаться, необходимо избегать прямых солнечных лучей и использовать средства с высоким SPF-фактором.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Аппаратная методика, которая отлично себя зарекомендовала, но в весенне-летний период требует аккуратного использования — микроигольчатый RF-лифтинг на аппарате Scarlet S. При ее использовании в теплое время года требуется защита от ультрафиолетовых излучений и использование кремов с SPF-фактором не менее 35. После проведения процедуры происходит сокращение кожного лоскута, что и дает лифтинг-эффект, более открытый взгляд, уменьшение количества и глубины морщин, а также сужение пор и формирование красивой, ровной и здоровой кожи лица.

Процедуры, которые приветствуются в весенне-летний период

Биоревитализация и биорепарация

Прежде всего это биоревитализация и биорепарация с разной концентрацией гиалуроновой кислоты и дополнительными усиливающими компонентами, такими как витамины, пептиды, маннитол, трегалоза, янтарная кислота и др. для освежения кожи лица, увлажнения и сияния, а также для устранения и разглаживания морщинок. Эти процедуры особенно полезны весной, так как кожа особенно обезвожена и нуждается в заботе и питании. Они назначаются только доктором индивидуально для каждого пациента в протоколе лечения, потому что все препараты разные, с разными схемами, глубиной введения и целями.

Плазмотерапия

Прекрасный результат по восстановлению и заживлению кожи дает плазмотерапия, которая может проводиться курсом (по назначению врача и после результатов анализов на предмет противопоказаний). Она обладает омолаживающим и коллагено-стимулирующим действием. Дает освежающий эффект и уплотняет кожу, способствует рассасыванию последствий угревых высыпаний.