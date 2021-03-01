passion.ru

От бюджетных за 149 рублей до неприлично дорогих: 65 актуальных подарков на 8 Марта

Дельный совет перед 8 марта: составляйте wish-лист заранее и максимально подробно. В случае, если отправляете его мужчине, намеки должны быть прозрачными. Вам в помощь — гид от Passion.ru, в котором мы уместили не один десяток идей на любой вкус и бюджет. Здесь — главные бьюти-новинки и модные мастхэвы сезона, которые точно не разочаруют. А с этого момента поподробнее!

До 2000 рублей

Reload
1 / 6

Платок мотивам картины Поля Гогена «Таитянский пейзаж» ArtFlash, 1 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Времени мало, бюджет ограничен, а сюрприз нужен с эффектом «вау» — типичная ситуация в предпраздничной суете. В авангарде спасателей — распродажи и бренды масс-маркета, где можно ухватить остромодную микросумку, чехол для ноутбука или планшета по приятной цене. Обратить внимание советуем на интересные магазины бижутерии, где качество и дизайн в паре дают стильный результат. И не забываем о главных ориентирах — увлечениях. Если это спорт — найти яркую бейсболку или поясную сумку для аутдор-тренировок не составит труда. А если, например, искусство и все, что с ним связано — шейный платок по мотивам знаменитых полотен любая встретит с восторгом. Главное — эффектно упаковать.

Reload
1 / 11

Лимитированный подарочный набор «SPA-ритуал соблазна» с натуральными афродизиаками от Zeitun, в который входят гель для душа, скраб, крем для тела и соль для ванн с потрясающим ароматом. Цена: 1998 рублей.

Если вы думаете, что купить бюджетный подарок в наше время невозможно, то сильно заблуждаетесь. Специально для тех, кто хочет порадовать коллег, знакомых или просто приятелей, но не готов платить много, мы собрали варианты отличных презентов: здесь и свечи, и отличный аромат, и многочисленные наборы, и даже дорожный фен (подойдет тем, кто часто мотается по командировкам).

До 10 000 рублей

Reload
1 / 9

Шифоновое платье EMKA, 8 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Проверено: беспроигрышные идеи всегда лежат на поверхности. Мы составили набор приятных и всегда нужных вещей, которые наиболее часто становятся объектами желаний. Самое время открывать для себя новые бренды, ведь миссия — удивлять и дарить то, что может претендовать на место в сердце (уверены, весной оно открыто для всего нового). Летящие шифоновые платья, соблазнительные комплекты белья, халаты, которые окутывают нежными объятиями, — подарки с функцией ежедневного напоминания о самых приятных эмоциях.

Reload
1 / 15

Палетка теней Boss Babe Dolly от BUXOM, в которую входят 12 высокопигментированных дерзких оттенков представляют собой палитру с матовым и сияющим металлическим финишем. Тени не скатываются и сохраняют стойкость благодаря уникальной ультра-стойкой формуле, обладающей свойствами праймера. Цена: 3000 рублей.

В категории до 10 тысяч рублей вариантов практически неограниченное количество. В первую очередь стоит присмотреться к различным сертификатам на услуги – это дарит одариваемой простор для маневров, чтобы выбрать именно то, что хочется ей. Но если хочется подарить что-то более материальное, присмотритесь к нишевым ароматам или косметическим наборам. А уж новая палетка теней и вовсе никогда не будет лишней.

Неограниченный бюджет

Reload
1 / 11

Прозрачный бельевой корсет Gothic от Fangahra Corsets, от 29 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ценные для души слова сопроводят подарки, с которыми не совместимо ничего, кроме счастья. Пускай сюрпризы говорят за вас: прозрачные намеки делайте с помощью роскошных корсетов с кружевом Riechers Marescot, а признания в любви — с мятным турмалином в 4,7 карат, тяжесть которого — самая приятная. Пускай на свидание к вам она спешит в туфлях Золушки, правда, вместо хрусталя — переливающийся сатин и мерцающие кристаллы. А чтобы опоздание укладывалось в истинно женские 15 минут — украсьте ее запястье кварцевыми часами с брутальной сталью, бриллиантами и сильным характером.

Reload
1 / 12

Солнцезащитные очки Valencia от Gresso стильный и вместе с тем невесомый – всего 20 г – аксессуар из титана с немецкими линзами Carl Zeiss блокирует ультрафиолет и обеспечивает четкую видимость в любую погоду. Такие очки станут великолепным подарком для стильных и образованных в преддверии неумолимо приближающегося лета. Еще один плюс – их невозможно сломать. Цена: 12 750 рублей.

Когда бюджет не ограничен, стоит дарить что-то из категории безусловно приятных подарков, которые порой не очень нужны, но хочется. Присмотритесь к изящным дизайнерским бокалам или винтажным украшениям. Не стоит пренебрегать и качественными гаджетами и дорогими аксессуарами типа солнцезащитных очков. А если хочется удивить, генетический тест вам в помощь!

Один из беспроигрышных подарков, о которых мы рассказывали ранее, — нижнее белье. Топ-10 самых дерзких и соблазнительных комплектов, а также шопинг-наводки, где их купить, ищите на Passion.ru.

Фото: depositphotos.com; архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!