От бюджетных за 149 рублей до неприлично дорогих: 65 актуальных подарков на 8 Марта
До 2000 рублей
Фото: Архивы пресс-служб
Времени мало, бюджет ограничен, а сюрприз нужен с эффектом «вау» — типичная ситуация в предпраздничной суете. В авангарде спасателей — распродажи и бренды масс-маркета, где можно ухватить остромодную микросумку, чехол для ноутбука или планшета по приятной цене. Обратить внимание советуем на интересные магазины бижутерии, где качество и дизайн в паре дают стильный результат. И не забываем о главных ориентирах — увлечениях. Если это спорт — найти яркую бейсболку или поясную сумку для аутдор-тренировок не составит труда. А если, например, искусство и все, что с ним связано — шейный платок по мотивам знаменитых полотен любая встретит с восторгом. Главное — эффектно упаковать.
Если вы думаете, что купить бюджетный подарок в наше время невозможно, то сильно заблуждаетесь. Специально для тех, кто хочет порадовать коллег, знакомых или просто приятелей, но не готов платить много, мы собрали варианты отличных презентов: здесь и свечи, и отличный аромат, и многочисленные наборы, и даже дорожный фен (подойдет тем, кто часто мотается по командировкам).
До 10 000 рублей
Фото: Архивы пресс-служб
Проверено: беспроигрышные идеи всегда лежат на поверхности. Мы составили набор приятных и всегда нужных вещей, которые наиболее часто становятся объектами желаний. Самое время открывать для себя новые бренды, ведь миссия — удивлять и дарить то, что может претендовать на место в сердце (уверены, весной оно открыто для всего нового). Летящие шифоновые платья, соблазнительные комплекты белья, халаты, которые окутывают нежными объятиями, — подарки с функцией ежедневного напоминания о самых приятных эмоциях.
В категории до 10 тысяч рублей вариантов практически неограниченное количество. В первую очередь стоит присмотреться к различным сертификатам на услуги – это дарит одариваемой простор для маневров, чтобы выбрать именно то, что хочется ей. Но если хочется подарить что-то более материальное, присмотритесь к нишевым ароматам или косметическим наборам. А уж новая палетка теней и вовсе никогда не будет лишней.
Неограниченный бюджет
Фото: Архивы пресс-служб
Ценные для души слова сопроводят подарки, с которыми не совместимо ничего, кроме счастья. Пускай сюрпризы говорят за вас: прозрачные намеки делайте с помощью роскошных корсетов с кружевом Riechers Marescot, а признания в любви — с мятным турмалином в 4,7 карат, тяжесть которого — самая приятная. Пускай на свидание к вам она спешит в туфлях Золушки, правда, вместо хрусталя — переливающийся сатин и мерцающие кристаллы. А чтобы опоздание укладывалось в истинно женские 15 минут — украсьте ее запястье кварцевыми часами с брутальной сталью, бриллиантами и сильным характером.
Когда бюджет не ограничен, стоит дарить что-то из категории безусловно приятных подарков, которые порой не очень нужны, но хочется. Присмотритесь к изящным дизайнерским бокалам или винтажным украшениям. Не стоит пренебрегать и качественными гаджетами и дорогими аксессуарами типа солнцезащитных очков. А если хочется удивить, генетический тест вам в помощь!
Один из беспроигрышных подарков, о которых мы рассказывали ранее, — нижнее белье. Топ-10 самых дерзких и соблазнительных комплектов, а также шопинг-наводки, где их купить, ищите на Passion.ru.
Фото: depositphotos.com; архивы пресс-служб
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