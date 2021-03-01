От бюджетных за 149 рублей до неприлично дорогих: 65 актуальных подарков на 8 Марта

Когда бюджет не ограничен, стоит дарить что-то из категории безусловно приятных подарков, которые порой не очень нужны, но хочется. Присмотритесь к изящным дизайнерским бокалам или винтажным украшениям. Не стоит пренебрегать и качественными гаджетами и дорогими аксессуарами типа солнцезащитных очков. А если хочется удивить, генетический тест вам в помощь!

Один из беспроигрышных подарков, о которых мы рассказывали ранее, — нижнее белье. Топ-10 самых дерзких и соблазнительных комплектов, а также шопинг-наводки, где их купить, ищите на Passion.ru.