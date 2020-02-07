Что подарить на День святого Валентина: 30 идей ярких бьюти-подарков для него и для нее

Подарки для нее

Если мужчина может смело обойтись без подарка на этот праздник (он ведь брутальный и не романтичный, да и 23 февраля уже близко), то получить в этот день что-нибудь приятное хочется абсолютно любой женщине. Так что к выбору подарков не стоит подходить халатно, считая, что ваша избранница не заметит. И хотя лучшие друзья девушек — это бриллианты, можно присмотреться и к палеткам теней, маскам, кремам для лица или средствам для снятия стресса. В крайнем случае хотя бы цветы купите.