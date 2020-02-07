Что подарить на День святого Валентина: 30 идей ярких бьюти-подарков для него и для нее
Подарки для нее
Если мужчина может смело обойтись без подарка на этот праздник (он ведь брутальный и не романтичный, да и 23 февраля уже близко), то получить в этот день что-нибудь приятное хочется абсолютно любой женщине. Так что к выбору подарков не стоит подходить халатно, считая, что ваша избранница не заметит. И хотя лучшие друзья девушек — это бриллианты, можно присмотреться и к палеткам теней, маскам, кремам для лица или средствам для снятия стресса. В крайнем случае хотя бы цветы купите.
Подарки для него
Как мы отмечали выше, мужчины порой с иронией относятся к этому празднику, но подарки любят и они (просто поверьте). Потому присмотритесь к качественным средствам для бритья (их много не бывает), новым ароматам и даже к наборам масок для ухода за кожей — сейчас это модно, да и лишний раз увлажнить кожу не помешает и сильным мира сего.
Подарки для двоих
Если вам хочется поднять градус романтики до запредельного уровня, то стоит обратить внимание на парные подарки, которые вы приобретете вместе и торжественно обменяетесь ими в день Х. Обратите внимание, что наряду с дуэтами ароматов существуют и милые наборы для заботы о волосах или же абонементы на фитнес (весна уже совсем скоро — пора и о фигуре задуматься).
Конечно, 14 февраля — это День всех влюбленных, традиционно презенты друг другу преподносят пары, но если вы одиноки, пожалуйста, не отчаивайтесь, ведь, возможно, ваша вторая половинка ждет вас — и вы встретитесь уже совсем скоро. А пока этого не произошло, не грустите и сделайте в честь этого праздника подарок — признайтесь в любви к себе, ведь это тоже очень важно!
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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