Что подарить на День святого Валентина: 30 идей ярких бьюти-подарков для него и для нее

Набор косметики для нее и для него от итальянского бренда Maresa Skincare станет отличным подарком, которым можно пользоваться и ему, и ей. В него входят сыворотка Source Of Aqua Hyaluronic 3 Serum, глубоко увлажняющая кожу и восстанавливающая ее гидробаланс; дневной и ночной увлажняющие кремы Source Of Aqua Day Cream и Source Of Aqua Night Cream, содержащие гиалуроновую кислоту различного молекулярного веса и компоненты для глубокого увлажнения кожи и восстановления ее оптимального уровня гидратации и интенсивной регенерации. Цена за сыворотку: 5500 рублей. Цена за дневной крем: 5500 рублей. Цена за ночной крем: 5500 рублей.