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Что подарить на День святого Валентина: 30 идей ярких бьюти-подарков для него и для нее

Несмотря на существующий скепсис по поводу Дня святого Валентина, этот праздник прочно обосновался в нашей стране. Да и нет в нем ничего плохого — это лишь дополнительный повод признаться друг другу в любви и подарить маленькие (или очень даже большие) подарки. Если у вас еще нет идей, что купить своей второй половине, то в новом обзоре на Passion.ru вы найдете 30 идей бьюти-презентов самым дорогим и близким, которые точно не захочется выкинуть.

Подарки для нее

Если мужчина может смело обойтись без подарка на этот праздник (он ведь брутальный и не романтичный, да и 23 февраля уже близко), то получить в этот день что-нибудь приятное хочется абсолютно любой женщине. Так что к выбору подарков не стоит подходить халатно, считая, что ваша избранница не заметит. И хотя лучшие друзья девушек — это бриллианты, можно присмотреться и к палеткам теней, маскам, кремам для лица или средствам для снятия стресса. В крайнем случае хотя бы цветы купите.

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Кольцо Tellement Sublime от Mauboussin выполнено в виде букета любимых цветов матери главного дизайнера ювелирного дома Анри Немарка. Украшение выполнено из белого золота 750 пробы и паве из 175 бриллиантов. Цена: по запросу.

Подарки для него

Как мы отмечали выше, мужчины порой с иронией относятся к этому празднику, но подарки любят и они (просто поверьте). Потому присмотритесь к качественным средствам для бритья (их много не бывает), новым ароматам и даже к наборам масок для ухода за кожей — сейчас это модно, да и лишний раз увлажнить кожу не помешает и сильным мира сего.

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Новая туалетная вода Y Live Eau Intense от YSL Beauty — это свежий, живой аромат для людей, которые идут к своей цели. Он чуть интенсивнее, чем классическая туалетная вода и чуть легче, чем парфюмерная вода — золотая середина между свежестью и насыщенностью. Этот фужерный аромат с двумя отчетливыми гранями, которые дополнены богатыми чувственными акцентами. Современное звучание аромату придают ноты груши, которые слегка смягчаются аккордами можжевельника. А чистый аромат цветов апельсина дополняет и усиливает всю композицию. Цена за 100 мл: 8275 рублей.

Подарки для двоих

Если вам хочется поднять градус романтики до запредельного уровня, то стоит обратить внимание на парные подарки, которые вы приобретете вместе и торжественно обменяетесь ими в день Х. Обратите внимание, что наряду с дуэтами ароматов существуют и милые наборы для заботы о волосах или же абонементы на фитнес (весна уже совсем скоро — пора и о фигуре задуматься).

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Набор косметики для нее и для него от итальянского бренда Maresa Skincare станет отличным подарком, которым можно пользоваться и ему, и ей. В него входят сыворотка Source Of Aqua Hyaluronic 3 Serum, глубоко увлажняющая кожу и восстанавливающая ее гидробаланс; дневной и ночной увлажняющие кремы Source Of Aqua Day Cream и Source Of Aqua Night Cream, содержащие гиалуроновую кислоту различного молекулярного веса и компоненты для глубокого увлажнения кожи и восстановления ее оптимального уровня гидратации и интенсивной регенерации. Цена за сыворотку: 5500 рублей. Цена за дневной крем: 5500 рублей. Цена за ночной крем: 5500 рублей.

Конечно, 14 февраля — это День всех влюбленных, традиционно презенты друг другу преподносят пары, но если вы одиноки, пожалуйста, не отчаивайтесь, ведь, возможно, ваша вторая половинка ждет вас — и вы встретитесь уже совсем скоро. А пока этого не произошло, не грустите и сделайте в честь этого праздника подарок — признайтесь в любви к себе, ведь это тоже очень важно!

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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