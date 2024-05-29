2. Безопасность. Нет риска передачи инфекций, нежелательной беременности и физического насилия. Да и в любой момент любого можно заблокировать.

3. Экспериментальность. Можно исследовать свои фантазии и желания без страха осуждения или отказа, что может повысить самооценку и уверенность в себе.

Минусы виртуального секса

Минусы, по словам специалиста, у виртуального секса тоже есть. Эксперт выделяет три аспекта, которые оказывают воздействие на нашу психику.

1. Эмоциональная дистанция. Несмотря на кажущуюся интимность, виртуальный секс не способен заменить реальные эмоциональные и физические связи. Это может привести к чувству одиночества и изоляции.

2. Иллюзорная близость. Создается ложное ощущение связи, что может помешать развитию реальных отношений. Люди могут избегать реальных взаимодействий, предпочитая удобство виртуального мира.

3. Зависимость. Как и любая форма удовольствия, виртуальный секс может вызывать зависимость. Как в примере с Александром, который обнаружил, что предпочитает виртуальные отношения реальным, что негативно начало сказываться на его браке.

Можно ли считать виртуальный секс настоящим сексом?

И да, и нет, отвечает Константин. Это зависит от определения секса. Если рассматривать секс как исключительно физический акт, то виртуальный секс, очевидно, не подходит под это определение. Однако, если учитывать психологическую и эмоциональную составляющую, виртуальный секс может быть воспринят как форма сексуальной активности, удовлетворяющая определенные потребности и желания.

Последствия полного погружения в виртуальный секс и отказа от реальности

Как и у реального секса, у виртуального — тоже есть свои последствия. Особенно они дают о себе знать, если человек полностью погружается в цифровой мир, напрочь отказываясь от реальности. По словам Сибитева, выпавших из действительности людей ожидает социальная изоляция, эмоциональное отчуждение, зависимость проблемы в личных отношениях, снижение самооценки и искажение восприятия реальности.