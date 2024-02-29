Любви все возрасты покорны: звездные пары, в которых мужчина сильно старше

Будущие супруги познакомились на «Кинотавре» в Сочи в 1996 году. Знаменитости жили в отеле на разных этажах, но случайно пересеклись в лифте. На тот момент 59-летний Кончаловский уже был звездой мирового масштаба и только вернулся из Голливуда, а 23-летняя Высоцкая была выпускницей актерского вуза, начинающей карьеру. Несмотря на разницу в социальном статусе и возрасте, знаменитости влюбились друг в друга с первого взгляда. Кончаловский не стал скрывать от Высоцкой, что женат и имеет детей. Но даже брак Андрея не помешал их чувствам.

«Я быстро предупредил ее, что у меня жена, что я люблю своих детей. Но я уже понимал, что не могу позволить ей уехать. Я чувствовал, что влюбился», — цитирует Spletnik высказывание режиссера.

После встречи в Сочи Андрей и Юлия уехали в Стамбул и больше не расставались. На протяжении двух лет актриса мирилась с ролью любовницы. Однако в 1998 году Кончаловский развелся и сделал предложение Высоцкой, узнав о ее беременности.

За годы брака у супругов родились дочь Мария и сын Петр. В 2013 году в семье знаменитостей произошла трагедия, которая сделала их союз еще крепче. Тогда Мария пострадала в ДТП во Франции и получила черепно-мозговую травму. Ситуация осложнялась тем, что за рулем машины находился Кончаловский, который получил незначительные повреждения.

После ДТП Марию ввели в искусственную кому, и родители больше года ухаживали за ней в больнице. Затем последовал долгий период реабилитации: их наследница провела в клинике Франции 6 лет. Пережив трагедию, Юлия и Андрей стали скрывать дочь от внимания публики.

В 2019 году супруги решили обвенчаться после 20 лет брака. По мнению режиссера, им с Юлией нужно было преодолеть все трудности, чтобы решиться на этот шаг.

«Не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния «вместе и навсегда» ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого даже безответственно», — цитирует Spletnik высказывание режиссера.

На сегодняшний день Юлия и Андрей счастливы вместе. Супруги часто путешествуют и много времени проводят в Италии. 10 лет назад они приобрели там особняк, построенный в 18 веке. Кончаловский выкупил поместье и потратил внушительную сумму на реставрацию виллы.

По мнению психолога Гули Галеевой, Высоцкая и Кончаловский — самая крепкая пара в отечественном шоу-бизнесе. Эксперт отметила, что Юлия и Андрей добились профессиональных высот. Тяга к творчеству и взаимная поддержка делают их союз стабильным и помогают дальше развиваться.

В одном интервью Юлия произнесла следующее: «Он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери». Психолог убеждена, что это — ключевая фраза, характеризующая отношения супругов.

«Фраза может многое значить. Это говорит о том, что Андрею Юлия чем-то напоминает его мать. Также это значит, что с ней он добирает то, чего не хватало с вечно занятой мамой», — сообщила эксперт изданию «Страсти».

В свою очередь, Юлия обрела в Андрее отца, чьей любви она была лишена в детстве. «Юлия Высоцкая выросла в семье, где отчим ее не любил так, как ей хотелось бы. По сути, той самой отцовской любви у телеведущей не было. Когда такие девочки вырастают, они отчаянно ищут отца в партнере. Скорее всего, тут смешиваются чувства как к родителю, и как к мужчине. Кончаловский для нее, действительно, — учитель и вдохновитель, как Юлия говорит в интервью», — резюмировала психолог.