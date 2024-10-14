Из офисного работника в яхтсмены: или как Ладожское озеро дарит чувство свободы

Ладожское озеро — весьма коварный водоем, который представляет опасность для яхтсменов. А еще опаснее он становится в завершении сезона, когда холодные ветра и осадки превращают обычные туристические круизы в игру на выживание. Именно в это время мы и отправились туда, чтобы рассказать вам о человеке, который, минуя страхи и суеверия, невозмутимо борется со стихией. Иван Морозов, опытный капитан шхуны «Нерпа», вот уже много лет бороздит просторы мирового океана. Он доказал на своем примере, что в любой момент можно бросить скучную работу и отправиться навстречу приключениям.

Но так как сейчас в мире наблюдается не самая простая ситуация, Иван все реже ходит за рубежом. Вместо этого он стал организовывать туристические, научные и образовательные экспедиции по Северо-Западным акваториям России. В этом сезоне — на Ладоге. И если раньше капитан брал яхты в аренду, то теперь он приобрел собственное судно, получившее название «Нерпа».

Навстречу приключениям