Из офисного работника в яхтсмены: или как Ладожское озеро дарит чувство свободы
© Иван Морозов
Ладожское озеро — весьма коварный водоем, который представляет опасность для яхтсменов. А еще опаснее он становится в завершении сезона, когда холодные ветра и осадки превращают обычные туристические круизы в игру на выживание. Именно в это время мы и отправились туда, чтобы рассказать вам о человеке, который, минуя страхи и суеверия, невозмутимо борется со стихией. Иван Морозов, опытный капитан шхуны «Нерпа», вот уже много лет бороздит просторы мирового океана. Он доказал на своем примере, что в любой момент можно бросить скучную работу и отправиться навстречу приключениям.
Но так как сейчас в мире наблюдается не самая простая ситуация, Иван все реже ходит за рубежом. Вместо этого он стал организовывать туристические, научные и образовательные экспедиции по Северо-Западным акваториям России. В этом сезоне — на Ладоге. И если раньше капитан брал яхты в аренду, то теперь он приобрел собственное судно, получившее название «Нерпа».
Навстречу приключениям
Путь на корабль начался для нас рано утром. Чтобы увидеться с Иваном, мы самой первой «Ласточкой» отправились в далекую Карелию. Дорога в этот суровый край доставит удовольствие с первых минут, так как пролегает через живописные места. Минуя Выборг, взору открывается суровая природа русского севера в золотом убранстве осени. Прямо из земли навстречу поезду вырастают гранитные скалы, на которых каким-то образом растут тоненькие, невысокие сосенки. Соседствуют с ними безмолвные и широкие озера, тишину которых нарушает лишь громкий плач чаек. Несколько часов до станции «Яккима» сравни походу в картинную галерею, поэтому наблюдая за всей этой красотой, мы не заметили, как прибыли на место назначения в город Лахденпохья.
Сначала этот далекий от центра населенный пункт показался нам типичной русско-финской глубинкой. Но, как выяснилось в конце поездки, Лахденпохья, вероятно, еще станет туристической Меккой, куда в скором времени потекут толпы любителей активного отдыха, а вместе с ними и большие деньги. Потенциал у этого городка просто огромный, но обо всем по порядку.
На станции нас встретил Иван. После знакомства мы отправились завтракать. Уже за едой в кафе с морской тематикой, где, Ивана давно и хорошо знают, стало понятно, что яхтинг на севере нашей родины вещь непростая, и потому требует особого внимания и наглядного примера. Поэтому сразу же после беседы мы направились в сторону турбазы Ладога-марина и бухты, где суда дожидаются выхода в залив.
Там им предстоит провести целую зиму — до мая следующего года. Сезон на Ладожском озере короткий: всего лишь три или четыре месяца. Его продолжительность зависит от погодных условий. В этом году начало осени выдалось теплым. Иван использовал эту возможность по полной и отходил еще целый сентябрь. К слову, можно было бы и дальше совершать походы со своей командой и туристами, так как спрос на яхтинг в этом месте просто огромный. Но для таких круизов нашему капитану потребовался бы ледокол, дровяная печь и группа любителей по-настоящему острых ощущений.
«Нерпа»
И вот мы попали на саму яхту. Она оказалась очень вместительной. Внутри могут легко расположиться 8-9 человек. Причем у каждого из них будет свое спальное место (будь то полноценная кровать, диванчик или же полка у входа). Для приготовления еды на шхуне есть камбуз. Естественную нужду можно справить в туалете, а помыться — в душе с горячей водой. В каюте везде установлены поручни, как в маршрутке или троллейбусе, на тот случай, если начнется шторм, а вместе с ним и страшная качка.
Прекрасная, но опасная
После осмотра яхты мы отчалили и отправились по живописным местам. Виды Ладоги и правда заслуживают отдельного внимания, но за этим северным обаянием порой скрывается настоящая опасность.
Поэтому все не так радужно, как может показаться. Ладожское озеро, по словам Ивана, одно из самых опасных мест в его послужном списке. Ни водоворот в Шотландии, ни смерч в Ирландии не сравнятся со смертельной опасностью, кроющейся в коридорах между островами северного залива.
Холодная вода способна убить человека за считанные минуты, а возможность подобрать его на волнах ограничена. Именно из-за того, что в этом районе плохие карты, спрятаться в безопасный залив от шторма трудно. Велика вероятность попасть на неотмеченные мели.
«Я бы сказал, что самое потенциально опасное место — это Ладога. Именно из-за того, что здесь плохие карты. Если в плохую погоду захочешь спрятаться в залив, то там могут быть неотмеченные мели. На них легко напороться. Еще здесь нет своей спасательной службы. Хоть ты в рацию обкричись, никого не будет поблизости, чтобы тебе помочь», — рассказал Иван.
Но чем больше людей будет посещать озеро, тем более пристально к нему будет приковано внимание компетентных служб. Пока что полагаться приходится только на опытных капитанов - таких, как Иван, за плечами которых богатый жизненный опыт и профессиональная сноровка.
После разговора на эту тему тучи начали неожиданно сгущаться, ветер усиливаться, а волны подбрасывать корабль так высоко, что его нос смотрел прямо в сине-черное небо. Один раз нас подкинуло с такой силой, что дух захватило, но Иван при этом лишь внимательно следил за линией горизонта и правил вдаль. На его лице не дрогнул ни один мускул. Казалось, что нет ничего в мире, что может напугать нашего капитана. Ветер, что представлялся нам таким опасным и сильным, был для героя нашего репортажа лишь символом перемен.
Оставив работу в строительной компании, Иван осуществил мечту. Любовь к морю и путешествиям была у него с детства. И вот теперь за штурвалом корабля на Ладоге капитан ощущал себя свободным как стихия. Он шел навстречу неизведанному с интересом и страстью. Ощущениями и впечатлениями от путешествий как на родине, так и за рубежом капитан делится в своем Telegram-канале Nerpa Media.
Действительно, как только ты оказываешься на капитанском месте у руля, ты начинаешь по-другому смотреть на вещи. Так, оставшуюся часть пути мне довелось самому управлять яхтой под чутким присмотром капитана. Жажда приключений и чувство свободы охватывает тебя и заставляют нестись вдаль к новым горизонтам. Управлять шхуной оказалось не так сложно, но и не так просто. Из-за долгого отклика судно поворачивало неохотно, поэтому приходилось все время его «поправлять».
Встать у понтона и пришвартоваться с первого раза у новичка вряд ли получится, как и выполнить параллельную парковку в автошколе. Здесь нужен опыт, поэтому в дело вновь вступил Иван. Мы спокойной причалили к берегу и после нескольких часов водной прогулки вступили на землю.
Музей под небом и карельский Клондайк
Там, где у Ивана и его коллег-яхтсменов пришвартованы яхты, расположено и место сбора. После путешествий по Ладоге моряки, а также туристы могут с удовольствием провести время на свежем воздухе. Для их удобства есть диваны, столики, мангал и все необходимое для пикника. А для тех, кто хочет рукой прикоснуться к вековой старине, капитаны выставил реликты, поднятые со дна залива. Старые якоря, цепи, лодки и еще много чего, за что может зацепиться глаз. И просто побродить по пристани, разглядывая суда, тоже интересно и увлекательно. Одинаковых вы не найдете, ведь каждое имеет своего капитана и обладает уникальной историей.
А между тем день с нашим капитаном подошел к концу. Мы возвращались на станцию в Лахденпохье, который, по словам Ивана, сильно изменился в последнее время. Из-за яхтинга город стали чаще посещать туристы. Бизнесмены, в свою очередь, стараются обеспечить их жильем, а также питанием. Поэтому в населенном пункте, что после разорения фанерной фабрики влачил существование, стала потихоньку, но бурлить жизнь. Кафе, магазины, домики для отдыха активно появляются неподалеку от турбазы.
Поэтому для предпринимателей Ладожское озеро и территория рядом являются Клондайком, особенно сейчас, когда в стране активными темпами развивается внутренний туризм. Иван такой же бизнесмен. Он планирует масштабироваться и создать целую компанию на этом месте по яхтингу. Но при этом в душе наш герой романтик и исследователь, погруженный с головой в любимое дело — плавание. Ладожское озеро подарило ему чувство свободы как предпринимателю, так и просто человеку. Вероятно, среди тех, кто не доволен сейчас тем, чем занимается, найдутся люди, которые захотят тоже стать свободными. Тогда история Ивана точно для них.