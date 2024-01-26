Больше недели весь Интернет обсуждает историю гибели кота Твикса, которая потрясла все общество и обратила внимание на проблему перевозки животных.

11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила на мороз из вагона кота, которого она ошибочно посчитала бродячим. На самом деле животное принадлежало Эдгару Гайфуллину. Мужчина с семьей раньше жили в Челябинской области, но недавно переехали в Тихвин. Питомца они оставили дома из-за проблем с пищеварением. Ветеринары советовали дать ему некоторое время, чтобы прийти в себя.

Хозяин кота говорит, что попросил отчима привезти любимца на поезде.

«У Твикса был отдельный билет. Его, как и полагается, посадили в закрытую переноску, а проводница перед посадкой проверила все документы», — рассказал Эдгар изданию aif.ru.

Отчим был в купе и не смог нормально выспаться ночью из-за шумной компании. Весь следующий день мужчина был сонный и только к вечеру заметил, что котик сбежал из переноски. Когда он обратился к проводникам, то ему ответили, что животное якобы выскочило на станции. Позже стало известно, что его высадили на мороз.

Животное искали десятки волонтеров, а 20 января стало известно, что Твикса нашли мертвым примерно в километре от вокзала. Бедняга семь дней боролся за жизнь без еды и среди лютых морозов. СМИ пишут, что тело питомца было еще теплым, а сам он все это время шел вдоль путей искать хозяев. Волонтеры не успели. Выяснилось, что кота загрызла собака.

Как кота Твикса высадили из поезда на мороз

В первую очередь, в Следственном комитете отметили, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

Глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов рассказал полную хронологию событий в тот трагический вечер, ее приводит Газета.Ru.

По его словам, во время 24-минутной стоянки в Кирове проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург пожаловались на кота пассажиры. Они заметили животное, которое перемещалось по вагону без присмотра. Всего в этом вагоне перевозили трех котов и собаку.

«Проводник взяла кота на руки, опросила, кому принадлежит, никто не ответил. <...> Тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон <...>, что это местный кот и хозяева остались в Кирове. Поэтому приняла решение выпустить», — сказал Пястолов.

Он уточнил, что в вагоне работали камеры видеонаблюдения. Изучив их, РЖД получила «достаточно интересное видео», из которого следует, что в Кирове хозяин кота вышел прогуляться на перрон, потом вернулся и залез на свою полку. В тот же момент, когда он забирался на место, Твикс ускользнул из переноски на полу и убежал. Практически синхронизировано, там разница в несколько секунд.

Со слов Пястолова, на записи видно, что проводник несколько раз прошла с котом мимо его же хозяина, когда опрашивала пассажиров. Однако тот «почему-то не идентифицировал» своего питомца. О пропаже Твикса проводнице сообщили спустя более семи часов, поэтому его уже не успели найти и спасти.

Что произошло потом

Хозяева Твикса успели обратиться в полицию, но в первый раз им отказали в возбуждении уголовного дела, передает Следственный комитет (СК). РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщают, что уголовное дело все-таки возбудили. Но фигурантов в нем пока нет. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным.

О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота. В своем Telegram-канале Эдгар Гайфуллин написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.

При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.

Что будет с проводницей, высадившей кота Твикса

История гибели кота Твикса всколыхнула страну. Уже более 300 тысяч человек подписали петицию с требованием об увольнении проводницы, выбросившую из поезда питомца пассажира. Люди негодуют, называют жестоким и бесчеловечным поступком действия проводницы, выбросившей домашнего кота на верную смерть.

Вскоре появилась информация о том, что сотрудницу временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом» в Госдуме.

«Расследование этого инцидента в компании продолжается. Также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал он.

Колесников подчеркнул, что сотрудницу временно сняли с обслуживания именно пассажирских поездов на период «всестороннего рассмотрения» случая. Находится ли она в вынужденном отпуске или выполняет другую работу, замдиректора не уточнил.

Депутат Думы Жанна Рябцева («Единая Россия») на круглом столе попросила воздержаться от «жестких мер» против проводницы. Она призвала «внимательно посмотреть на биографию» этого работника и указала, что человеку, который «вчера вез раненого бойца», сегодня «из-за кота» грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы.

Отмечается, что по уголовному делу без отягчающих наказание составляет три года лишения свободы. Однако предусматриваются и другие санкции, включая штраф и исправительные работы.