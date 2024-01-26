История кота Твикса: как питомец ценой своей жизни обратил внимание на важную проблему
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Больше недели весь Интернет обсуждает историю гибели кота Твикса, которая потрясла все общество и обратила внимание на проблему перевозки животных.
11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила на мороз из вагона кота, которого она ошибочно посчитала бродячим. На самом деле животное принадлежало Эдгару Гайфуллину. Мужчина с семьей раньше жили в Челябинской области, но недавно переехали в Тихвин. Питомца они оставили дома из-за проблем с пищеварением. Ветеринары советовали дать ему некоторое время, чтобы прийти в себя.
Хозяин кота говорит, что попросил отчима привезти любимца на поезде.
«У Твикса был отдельный билет. Его, как и полагается, посадили в закрытую переноску, а проводница перед посадкой проверила все документы», — рассказал Эдгар изданию aif.ru.
Отчим был в купе и не смог нормально выспаться ночью из-за шумной компании. Весь следующий день мужчина был сонный и только к вечеру заметил, что котик сбежал из переноски. Когда он обратился к проводникам, то ему ответили, что животное якобы выскочило на станции. Позже стало известно, что его высадили на мороз.
Животное искали десятки волонтеров, а 20 января стало известно, что Твикса нашли мертвым примерно в километре от вокзала. Бедняга семь дней боролся за жизнь без еды и среди лютых морозов. СМИ пишут, что тело питомца было еще теплым, а сам он все это время шел вдоль путей искать хозяев. Волонтеры не успели. Выяснилось, что кота загрызла собака.
Как кота Твикса высадили из поезда на мороз
В первую очередь, в Следственном комитете отметили, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.
Глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов рассказал полную хронологию событий в тот трагический вечер, ее приводит Газета.Ru.
По его словам, во время 24-минутной стоянки в Кирове проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург пожаловались на кота пассажиры. Они заметили животное, которое перемещалось по вагону без присмотра. Всего в этом вагоне перевозили трех котов и собаку.
«Проводник взяла кота на руки, опросила, кому принадлежит, никто не ответил. <...> Тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон <...>, что это местный кот и хозяева остались в Кирове. Поэтому приняла решение выпустить», — сказал Пястолов.
Он уточнил, что в вагоне работали камеры видеонаблюдения. Изучив их, РЖД получила «достаточно интересное видео», из которого следует, что в Кирове хозяин кота вышел прогуляться на перрон, потом вернулся и залез на свою полку. В тот же момент, когда он забирался на место, Твикс ускользнул из переноски на полу и убежал. Практически синхронизировано, там разница в несколько секунд.
Со слов Пястолова, на записи видно, что проводник несколько раз прошла с котом мимо его же хозяина, когда опрашивала пассажиров. Однако тот «почему-то не идентифицировал» своего питомца. О пропаже Твикса проводнице сообщили спустя более семи часов, поэтому его уже не успели найти и спасти.
Что произошло потом
Хозяева Твикса успели обратиться в полицию, но в первый раз им отказали в возбуждении уголовного дела, передает Следственный комитет (СК). РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщают, что уголовное дело все-таки возбудили. Но фигурантов в нем пока нет. Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным.
О возбуждении уголовного дела ранее сообщил хозяин погибшего кота. В своем Telegram-канале Эдгар Гайфуллин написал, что его допросили как потерпевшего, а того, кто по его просьбе перевозил животное в поезде, — как свидетеля.
При этом другой знакомый с ситуацией источник заявлял РИА Новости, что дело возбудили против проводницы.
Что будет с проводницей, высадившей кота Твикса
История гибели кота Твикса всколыхнула страну. Уже более 300 тысяч человек подписали петицию с требованием об увольнении проводницы, выбросившую из поезда питомца пассажира. Люди негодуют, называют жестоким и бесчеловечным поступком действия проводницы, выбросившей домашнего кота на верную смерть.
Вскоре появилась информация о том, что сотрудницу временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом» в Госдуме.
«Расследование этого инцидента в компании продолжается. Также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал он.
Колесников подчеркнул, что сотрудницу временно сняли с обслуживания именно пассажирских поездов на период «всестороннего рассмотрения» случая. Находится ли она в вынужденном отпуске или выполняет другую работу, замдиректора не уточнил.
Депутат Думы Жанна Рябцева («Единая Россия») на круглом столе попросила воздержаться от «жестких мер» против проводницы. Она призвала «внимательно посмотреть на биографию» этого работника и указала, что человеку, который «вчера вез раненого бойца», сегодня «из-за кота» грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы.
Отмечается, что по уголовному делу без отягчающих наказание составляет три года лишения свободы. Однако предусматриваются и другие санкции, включая штраф и исправительные работы.
Как гибель кота Твикса изменит работу РЖД
Глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов отметил, что из поездов запретили высаживать бесхозных животных. По новым внутренним правилам РЖД сотрудники должны сначала искать владельца не только в вагоне, где обнаружили ничейное животное, но и по всему составу. Если хозяев все равно нет, его надо передать работникам на станциях. Те тоже обязаны попытаться найти владельца, а в крайнем случае отправить животное в приют.
Пястолов уточнил, что в каждом поезде должны быть переноски, поэтому проводникам есть где держать зверей. Он добавил, что сотрудников РЖД уже инструктируют по новым правилам.
В целом компания выясняет, какие регламенты надо исправить, чтобы «в будущем подобных случаев не произошло», уточнил Колесников. РЖД планирует ввести подробные инструкции для сотрудников, как «работать с животными на инфраструктуре». Кроме того, РЖД «персонифицирует» перевозку животных. Сейчас в билете не указано, какое именно животное везет пассажир, там сказано только «живность», напомнил Пястолов.
Компания собирается указывать «вид животного» в билете, проводники смогут видеть эту информацию в своем мобильном приложении. Также пассажирам будут показывать при покупке билета, есть ли рядом соседи с животными. Это важно, например, для пассажиров с аллергией. Пястолов уточнил, что такие доработки потребуют некоторого времени.
В Госдуме рассказали, как смерть кота Твикса отразится на перевозке животных
Смерть кота Твикса, выброшенного на железнодорожной станции, открыла глаза людям на несовершенство системы перевозки животных в России. Такая проблема, как показал случай, действительно существует и решение ей есть. Депутат Госдумы РФ, член комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», какие изменения произойдет в законах, регулирующих подобную практику. А юрист Ксения Корсукова объяснила, как действующее законодательство наказывает тех, кто причастен к гибели питомцев.
«Перевозка животных регулируется законом о транспорте и регламентами перевозки, которые приняты соответствующими перевозчиками — авиакомпаниями, у них свои регламенты, ж/д компаниями, у них свои регламенты. Ровно поэтому было принято решение о создании в Государственной думе рабочей группы по совершенствованию правил перевозки животных для того, чтобы исключить подобные инциденты», – рассказал Владимир Бурматов.
По словам народного избранника, он возглавит этот процесс, а в начале февраля произойдет встреча всех крупных перевозчиков с Министерством транспорта Российской Федерации, Россельхознадзором, Министерством природы, Российской кинологической организацией для того, чтобы утвердить те изменения, которые необходимо внести в правила транспортировки животных.
Важно, чтобы сотрудники все перевозчиков относились к животным как к пассажирам, а не как к багажу, отметил Бурматов. РЖД поддержала позицию, что выбрасывать животных на станциях недопустимо. Их необходимо довести до пункта, передать бригаде по акту, определить в пункт временного содержания, куда уже должен будет прийти хозяин или замещающее его лицо.
«Важно, чтобы те изменения, которые будут внесены в эти регламенты, соответствовали трем основным принципам. Первое — безопасность транспорта, второе — безопасность пассажиров, третье — безопасность животных. Вся конкретика будет в первых числах февраля, когда мы проведем заседание рабочей группы и утвердим все предложения», – отметил Владимир Бурматов.
Что касается проводницы, которая высадила кота, то пока женщина отстранена от работы в рамках служебной проверки. Также по факту гибели Твикса возбуждено уголовное дело, однако работница перевозчика не проходит по нему в качестве фигуранта. Помимо этого, по словам юриста Корсуковой, согласно статье 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, хозяева кота могут получить компенсацию за его смерть. Животные рассматриваются как имущество и подчиняются общим правилам. В связи с этим в случае, когда проводница на одной из станций выбросила кота из поезда, применяется данная статья, так как животное является имуществом хозяина.
По статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными грозят обязательные работы или штраф в размере до 80 000 тыс. рублей. Или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев. Кроме того, возможно взыскание морального вреда через гражданский суд.
«Судя по создавшейся ситуации в социальных сетях и СМИ и сильному резонансу, можем предположить, что может быть и увольнение сотрудницы в связи с большим количеством комментариев активистов по защите прав животных, которые призывают уволить проводницу в социальных сетях, говоря о том, что такое поведение было из ряда вон выходящим и не гуманным по отношению к животному. Если бы ситуация не возымела такого резонанса, возможно, все бы закончилось выговором и предупреждением с занесением в личное дело», – объяснила Ксения Корсукова.
Мнение РПЦ о ситуации со смертью кота Твикса
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что уголовное дело против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, — чрезмерная реакция на ее поступок. По его мнению, сотрудницу РЖД незаслуженно «низвели до уровня мирового зла», пишет Газета.Ru.
«Я, честно говоря, не видел материалов, которые легли в основу возбуждения этого уголовного дела. Но мне представляется, что в данном случае эта реакция чрезмерна. Дело в том, что на эту ситуацию возникла очень острая общественная реакция. К сожалению, те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили свое намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы. Они низвели ее до уровня какого-то мирового зла, что, на мой взгляд, совершенно неадекватно», — сказал Кипшидзе.
Зампред Синода добавил, что уже и сам получил неадекватную реакцию со стороны зоозащитников. По словам мужчины, в его стороны были направлены «угрозы и проклятия». Это кажется ему очень странным.
«Я, разумеется, не выступаю за жестокое обращение с животными, но мне кажется, что интересы простого человека, который поступил неправильно, очевидно, не имея злого умысла — не менее значимы, чем судьба того или иного домашнего животного», — заключил Кипшидзе.
Реакция звезд на гибель кота Твикса
Радиоведущая и бард Татьяна Визбор в комментарии Kp.ru заявила, что после этой истории испытывает «негодование». Женщина отметила, что у нее был кот, и она не может себе представить, как животное можно оставить без присмотра, а тем более выставить на мороз.
«Если бы я увидела кота-беспризорника в поезде — я бы бегала по вагону с криками «чей кот?!» – высказалась Татьяна.
Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков сказал, что в сложившейся ситуации встанет на сторону «бездушной корпорации». Он считает, что питомца необходимо держать в переноске и хорошо за ним следить. Спортсмен привел в пример случаи, когда сотрудникам транспорта приходится бегать за чужими котами.
«Я терпеть не могу истории, когда в жилых домах в подвалах живут коты, а люди ходят и подкармливают их. Понятно — кошечек многим жалко. Но если так жалко - ну возьми их домой и подкармливай там! Заботься о кошках дома – и не создавай проблем окружающим», – высказался Шубенков.
Своим мнением поделился дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. В разговоре с NEWS.ru он признался, что в гибели кота Твикса отчасти виноваты и хозяева. Так как если животное убежало, то ответственны и те, кто должны были следить за питомцем.
«Сейчас все осуждают проводницу, но никто не осуждает хозяев, позволивших какое-то время коту находиться одному. Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кошка сама могла бы выпрыгнуть», — прокомментировал случившееся дрессировщик.
Также Запашный высказался в адрес проводницы. Он заявил, что хотел бы посмотреть в глаза женщине, которая выбросила кота на мороз. Мужчина искренне не понимает, как она при этом воспитывает детей, и какое поколение после нее вырастет.