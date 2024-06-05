Фитнес-инструкторы со знанием многополярного мира: как с открытием ПМЭФ активизировались эскортники

5 июня в Санкт-Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Событие славится не только новостями об экономической ситуации в различных отраслях страны, но и регулярными слухами, связанными с лицами, сопровождающими влиятельных бизнесменов, которых в простонародье называют эскортницами.

Демпинг цен из-за «провинциалок»

В этом году между потенциальными сопровождающими уже вспыхнул конфликт — менеджеры, которые устраивают своих клиенток к богатым гостям форума пожаловались на занижение цен на свои услуги от приезжих дам.

«Официально на форуме работают девушки из московских и питерских модельных агентств, но тут еще и со всей России съехались „самозанятые“, проникают на рабочие панели, покупают „приглосы“ и сбивают цену нашим девочкам», — рассказал mk.ru один из менеджеров.

По словам владельца модельного агентства, его девушки уже имеют большой опыт работы на подобных мероприятиях, поэтому они могут поддержать беседу даже на тему экономики.

Журналистам удалось выяснить, что в тематических пабликах за 350 тысяч рублей в сутки можно воспользоваться услугами «самозванок», которые хотя бы что-то понимают в экономике, тогда как за 100−250 тысяч рублей вы нарветесь на «деревню, за которую вам будет стыдно».

При этом услуги самых лучших в сфере выездов на экономические форумы могут достигать 700 тысяч рублей за сутки.

Мужчины тоже в деле

В этом году активизировалось также мужское сопровождение. В Сети можно найти накаченных мужчин с юридическим или экономическим образованием, готовых составить компанию состоятельным участницам форума.

Среди тех, кто предоставляет свои услуги есть фитнес-тренеры, модели, инженеры и даже актеры фильмов для взрослых. Мужчины менее требовательны и просят за свои услуги по сопровождению от 100 тысяч рублей за сутки. Плюс некоторым потребуется оплатить билет до Санкт-Петербурга, а также проживание в отеле. Предоплата — порядка 30%.