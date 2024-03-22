В некоторых регионах России зима длится будто вечно, по календарю минимум полгода, с ноября по март. Громоздкая одежда в несколько слоев, суровая, переменчивая погода, и, как следствие, — минимум прогулок. Морозы и дефицит солнечного света приводят к плохому настроению и авитаминозам. Именно поэтому с первыми лучами солнца оживает не только природа, но и люди, которые с нетерпением ждут весну, а потом и следующее за ней лето. Но иногда с приходом тепла происходит обратная реакция: упадок сил, скачки давления и настроения. Обычно эти симптомы называют весенним обострением. О том, что означает этот термин, существует ли он, и как защитить себя от хандры при смене времен года, рассказала изданию «Страсти» кандидат педагогических наук, доцент психологии, практикующий психолог Галина Эрнст.

Что такое весеннее обострение

Как пояснила эксперт, весеннее обострение — это не официально признанный медицинский термин. Он не зафиксирован в Международной классификации болезней и не имеет конкретной, четкой симптоматики, которую можно подвергнуть медикаментозной терапии. Этим понятием специалисты обозначают временное общее ухудшение физического и психического состояния, которое возникает со сменой сезонов, в данном случае с приходом тепла.

Но, почему в такое позитивное время года многим становится нехорошо? Одно дело — грустить осенью, когда увядает природа, бесконечные дожди, и погода за окном, мягко говоря, не радует. Другое — весной, когда день длиннее, щебечут птицы, а солнечные лучи становятся все теплее.