Что такое весеннее обострение и как с ним справиться
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В некоторых регионах России зима длится будто вечно, по календарю минимум полгода, с ноября по март. Громоздкая одежда в несколько слоев, суровая, переменчивая погода, и, как следствие, — минимум прогулок. Морозы и дефицит солнечного света приводят к плохому настроению и авитаминозам. Именно поэтому с первыми лучами солнца оживает не только природа, но и люди, которые с нетерпением ждут весну, а потом и следующее за ней лето. Но иногда с приходом тепла происходит обратная реакция: упадок сил, скачки давления и настроения. Обычно эти симптомы называют весенним обострением. О том, что означает этот термин, существует ли он, и как защитить себя от хандры при смене времен года, рассказала изданию «Страсти» кандидат педагогических наук, доцент психологии, практикующий психолог Галина Эрнст.
Что такое весеннее обострение
Как пояснила эксперт, весеннее обострение — это не официально признанный медицинский термин. Он не зафиксирован в Международной классификации болезней и не имеет конкретной, четкой симптоматики, которую можно подвергнуть медикаментозной терапии. Этим понятием специалисты обозначают временное общее ухудшение физического и психического состояния, которое возникает со сменой сезонов, в данном случае с приходом тепла.
Но, почему в такое позитивное время года многим становится нехорошо? Одно дело — грустить осенью, когда увядает природа, бесконечные дожди, и погода за окном, мягко говоря, не радует. Другое — весной, когда день длиннее, щебечут птицы, а солнечные лучи становятся все теплее.
«Весну, и правда, связывают с новыми надеждами, начинаниями, планами и смыслами в жизни человека. Это доказывают и произведения классиков. Но что происходит на самом деле? Когда наступает теплое время года, наш организм испытывает дефицит витаминов, микроэлементов и минералов. Зимой крайне сложно много двигаться. А мы знаем, что регулярное движение способствует выработке гормонов счастья: серотонина, эндорфинов, окситоцина. Если плохо себя чувствуешь, достаточно немного выйти прогуляться, и уже станет лучше. Зимой сделать это сложнее, особенно в 30-градусные морозы. В весну мы «заходим» еще и с дефицитом кислорода. И, как итог, возникают непонятные состояния. Эта история удваивается у людей с хроническими заболеваниями»
Галина Эрнст
Психолог
Кто в группе риска
Специалист отметила, что существует такой феномен как постпраздничная депрессия. Например: человек с нетерпением ждет наступления Нового года, а, проснувшись 1 января, он понимает, что в его жизни ничего не изменилось. Он вновь оказался в своей квартире, со своими проблемами и заботами. Волшебства не произошло.
Тоже самое происходит весной. Люди придают много значения этому времени года: надеются, что с приходом тепла им станет легче, они запустят новые проекты и, наконец, завершат старые. Но ничего не изменится, если мы не будем прилагать достаточно усилий. Завышенные ожидания рушатся о стену реальности.
«Весной человек надеется встретить любовь, сменить работу, увидеться со старыми друзьями. В целом он верит, что жизнь изменится в лучшую сторону. Но ничего не происходит без наших усилий. В итоге несбывшиеся ожидания приводят к снижению эмоционального фона. Если же человек имеет склонность к депрессии/тревоге/паническим атакам, и у него случился стресс, то весна вызовет не расцвет сил, а их упадок. Именно эмоционально лабильные люди очень ее ждут, но чуда не случается, поэтому они находятся в группе риска»
Галина Эрнст
Психолог
На психически нездоровых людей, говорит психолог, большое количество ультрафиолета оказывает возбуждающий эффект. Солнечный свет способствует выработке витамина Д, а он приводит к выработке гормонов радости. Как итог, у людей с психическими заболеваниями (тревога/депрессия к ним не относятся — прим. «Страсти») случается перевозбуждение.
Как избежать весеннего обострения
- Прежде всего, психолог советует избавиться от завышенных ожиданий. Не нужно ждать с нетерпением весну в надежде, что она решит все ваши проблемы. Надо понять, что многое зависит от нас самих и отбросить идеализации.
- Не стоит и сильно преувеличивать роль весеннего обострения. Смена сезонов может повлиять на вас, а может и нет. Это лотерея. Точно так же, как, находясь в очереди с простуженным человеком, вирус, вполне возможно, обойдет вас стороной.
- С приходом весны обязательно нужно повысить физическую активность. Но психолог советует делать это постепенно. Если вы за всю зиму ходили в день 3 тысячи шагов и ездили на такси, не нужно сразу же проходить 15 тысяч шагов по лесу. Увеличивайте нагрузку постепенно. Резкое повышение активности может вас огорчить тем, что оно вам тяжело дается.
- Поддерживайте организм во время зимы. Для этого нужно проверять уровень витаминов в организме и организовать правильный рацион.
- Если ваши симптомы сохраняются долгое время, не нужно их «гуглить», искать. Прежде всего, нужно обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт оценит ваше состояние и поможет в проработке проблем. При необходимости, человеку назначают медикаментозную терапию.
«1 апреля или 1 мая ничего волшебного не произойдет. Весна будет помогать вашим начинаниям, проектам, психике насыщаться гормонами радости и решать возникающие проблемы. Весна — ваш помощник, но она ничего не будет делать за вас. Вы ставите себе цели и сами их достигаете. Она — ваш попутный ветер в парусах, но корабль это вы, и паруса поднимаете вы сами»
Галина Эрнст
Психолог