Бессмертный полк 2024: где пройдет и как участвовать
© Ivanov Sergey/East News
День Победы невозможно представить без акции «Бессмертный полк», которая впервые состоялась в 2012 году. Сначала организаторы надеялись увидеть на улицах с портретами своих родственников – участников войны, хотя бы 50 человек. А вышли тысячи, потом – миллионы. По подсчетам штаба «Бессмертного полка России», в 2019 году в акции участвовали не менее 10 миллионов человек. Шествие стало символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945), объединяющим миллионы людей в России и за ее пределами.
Как появилась акция, в каком формате она пройдет в 2024 году, какие изменения произошли и кто из звезд принимал участие в шествии читайте в материале сайта «Страсти».
История появления «Бессмертного полка»
Впервые акция состоялась в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. Еще в 2011 году они заметили, что ветеранов, которые могли бы выйти на улицу в День Победы становится меньше. Тогда они предложили участникам шествия 9 мая 2012 года прийти с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и пройти колонной. В тот день в колонне Полка пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 тысяч томичей. Идею поддержали во всей России. В 2013 году акция прошла уже в Туле, Урюпинске, Калуге, Кургане, Кирове, Чебоксарах, Новокузнецке, Перми и во многих других городах и селах России, а также Украины, Казахстана, Кыргызстана.
Есть и другая версия появления акции «Бессмертный полк». Как сообщает Lenta.Ru, началом истории «Бессмертного полка» принято считать весну 2007 года.
В ночь перед Днем Победы председателю Совета ветеранов батальона полиции Тюменской области, Геннадию Иванову, снился необычный сон. В нем он видел своих земляков, проходящих по городской площади, держа в руках портреты ветеранов войны. Иванов, также являющийся по совместительству внештатным корреспондентом газеты «Тюменские известия», вдохновленный этим сном, решил поделиться своей идеей с общественностью. 8 мая того же года он опубликовал статью под названием «Семейный альбом на параде», где раскрыл концепцию акции.
На следующий день, 9 мая, Геннадий Иванов взял фотографию своего отца-ветерана и пронес ее по главной улице Тюмени, в сопровождении друзей, которые разделяли его мысли. Через год на улицы города уже вышла большая колонна местных жителей с фотопортретами ветеранов. Именно тогда акции было присвоено имя «Парад Победителей».
Еще год спустя подобные шествия удалось организовать уже более чем в 20 регионах России. В столице, в 2010 и 2011 годах, прошла аналогичная акция под названием «Герои Победы — наши прадеды, деды!», в рамках которой школьники и их родители вышли на Поклонную гору с портретами своих героев-фронтовиков.
Название «Бессмертный полк» шествие получило в 2012 году в Томске — тогда поддержать его на улицы вышли более шести тысяч человек.
Как принять участие в акции «Бессмертный полк»
Принять участие в «Бессмертном полку» может любой желающий. Первым и основным форматом акции является шествие в колонне. Нужно было найти маршрут, по которому проходит шествие в вашем городе, селе и даже в другой стране, и прийти туда с портретом ветерана к назначенному времени. Портрет героя обычно размещают на одежде. Еще фотографию можно нести в руках. Так было раньше, но со временем появилась необходимость добавить новые форматы.
Существует онлайн-формат этой акции. Истории героев своих семей можно выкладывать на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк. Кроме того, можно опубликовать истории своих ветеранов на официальном сайте акции, где, таким образом, постепенно собирается народная летопись войны.
Есть возможность присоединиться к акции в соцсетях. Участники публикуют фотографии фронтовиков вместо своих аватарок и рассказывают о них. Кроме того, можно делиться снимками там, где их увидят другие люди – носить на одежде или на окнах автомобилей.
В некоторых учреждениях и зданиях фотографии ветеранов размещают на так называемой «Стене памяти».
Как появился новый формат акции «Бессмертный полк»
В 2020-2021 годах шествие решено было провести в онлайн формате из-за пандемии коронавируса. В целях безопасности все мероприятия пришлось перенести на неопределенный срок, но люди все равно хотели почтить память погибших, поэтому фотографии транслировались по телевидению. В акции приняли участие огромное количество людей, многие решились на это впервые. В 2021 году в онлайн-шествии приняли участие более пяти миллионов человек!
Певцы, артисты, актеры, спортсмены и политические деятели публиковали в соцсетях истории своих родственников и поздравляли подписчиков с днем Великой Победы.
«Мой прадед Славнов Александр Иванович (1907-1942). Младший политрук полка 147 стрелковой дивизии. 15 стрелковый полк», – писал певец Сергей Лазарев.
Фигурист Алексей Ягудин показал героиню своей семьи – бабушку Марию Сергеевну Блохину. Она пережила блокаду Ленинграда, потеряла всех близких, но даже в старости осталась очень красивой женщиной.
А вот поклонники композитора Игоря Николаевы были поражены, как он похож на своего деда-фронтовика. Артист загрузил в соцсетях видео, на котором держит в руках плакат с фотографией своего родственника. Сходство было видно издалека, особенно по легендарным усам.
«Мой дед Николаев Иван Николаевич прошел всю войну и закончил ее в Берлине! С Днем Победы! Урааа! Мирного неба нам всем!» — подписал кадр артист.
Жена актера Антона Макарского и певица Виктория Макарская рассказала трогательную историю о дедушке, который вернулся с фронта и тихонько плакал на кухне.
«Я могу поблагодарить за победу своего любимого дедушку Николая Ивановича Морозова. Помню, как после парада, он снимал ордена и медали, в обычной майке садился за стол, прикрывал глаза рукой, чтобы мы, малыши, не пугались его слез, и долго сидел один. Тихо плакал. Так было всегда, когда наступал этот День», — писала Макарская.
Артистка вспоминала, что на теле деда остались железные осколки. Маленькая Вика навсегда запомнила, как родственник объяснял ей, что это.
«Разве же это осколки, Викуля? Вот в сердце — осколки. А это так, ерунда, просто железки, трогай, не жалко… Самое удивительное, что мой дедуля, получив множество осколочных ранений на Войне и потеряв всю свою семью, которую зверски убили фашисты в Белоруссии, мог соблюсти мир в сердце по отношению к мирным жителям Германии, ведь после Войны дедуля 8 лет служил русским комендантом в немецких городах Шверин и Хагенов. С некоторыми немцами у дедушки даже сложилась искренняя дружба. Добрый был человек. Царство Небесное тебе, дорогой мой дедушка Николай! Спасибо за Победу!» – писала Виктория.
Еще одна актриса, Любовь Толкалина признавалась, что только в 2020 году смогла найти могилу своего двоюродного дедушки. Иван Яковлевич Толкалин погиб незадолго до 1945 года.
«Он был старшим из трех братьев. Когда началась война, моему дедушке, Павлу Яковлевичу Толкалину, было всего 14 лет. Его не взяли на фронт. Сражались его старшие братья, вчерашние мальчишки, только окончившие школу. Одному, Василию, было 18 лет, второму, Ивану, — 19. Оба прошли практически всю войну. Почти дожили, почти дошли до Победы… Толкалин Василий Яковлевич умер от тяжелого ранения 26 февраля 1945 года. Он был похоронен в Германии, в братской могиле недалеко от деревни Нойс, на южной опушке леса. Где похоронен Иван Яковлевич, до недавнего времени мы знали лишь из письма, которое моя семья трепетно хранила все эти годы. В нем говорилось, что дедушка был убит 23 ноября 1944 года. Место захоронения в письме описывалось так: «Лес, 300 метров южнее деревни Аучи Салдусского района Латвийской ССР». Знали мы и как он погиб. Случилось это при достаточно нелепых обстоятельствах. В блиндаже было много раненых, и Иван Яковлевич пошел принести воды своим товарищам. Но так и не вернулся, был убит снайпером. Ему было всего 22 года», – цитирует звезду «7Дней.ru».
Толкалина смогла найти могилу родственника с помощью программы «Письма Победы».
Как появился смешанный формат акции «Бессмертный полк»
В 2022 году состоялось последнее шествие «Бессмертного полка» на улице. Участниками стали 12 миллионов человек. В 2023 году в связи с СВО акцию провели в смешанном формате. Некоторые российские регионы отказались от шествия по соображениям безопасности, в частности Крым. Но они поучаствовали удаленно.
«Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. <...> Уверена, что праздник будет прекрасный», – рассказывала депутат Государственной думы Елена Цунаева.
Как пройдет акция «Бессмертный полк» в 2024 году
Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала о том, как пройдет акция в этом году.
«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб принял решение не проводить шествие „Бессмертного полка“ в 2024 году в очном формате», — заявила она.
Она напомнила о том, что 2024 год объявлен Годом семьи. Организаторы рассчитывают, что в акции будут принимать участие и семьи.
«Возможно, вас расстроила новость о том, что шествия не будет, однако наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы», — добавила Цунаева.
«Бессмертный полк» проходит в онлайн формате с 1 по 12 мая. Организаторы предлагают всем желающим выбрать наиболее удобный способ почтить память родственников. Можно установить снимки на машинах, поставить на аватарку в соцсетях, носить на одежде или бейдже. Флешмоб будет проходить и в соцсетях. Для этого необходимо опубликовать фото и рассказ о своем родственнике с хештегом #нашБессмертныйПолк.
Также портреты «Бессмертного полка» покажут на фасадах зданий и уличных экранах. А некоторые каналы запустят трансляцию встроенным окном параллельно с основным вещанием.
В учебных заведениях запустят акцию «Стена памяти». Школьники и студенты будут рассказывать о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Аналогичные акции проводятся в библиотеках, молодежных центрах и храмах.
Отмечается, что в ряде городов организуют автопробеги «Бессмертный автополк». Первый из них под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» уже состоялся в начале мая в Ленинградской области.
«Прислушайтесь, и вы услышите, как стучали сердца наших дедов и прадедов, которые отдали жизни за нас, чтобы мы жили и радовались жизни, строили планы на будущее, любили и растили детей. Теперь наша очередь защищать Родину, наша очередь воспитывать наших детей так, чтобы они с уважением относились к своей истории», – сказал руководитель штаба регионального отделения Бессмертного полка России в Ленинградской области Никита Манёнок.
Как присоединиться к акции «Бессмертный полк» в 2024 году
Каждый год количество желающих поучаствовать в акции «Бессмертный полк» увеличивается.
Если вы хотите стать частью шествия, пусть даже в онлайн формате, нужно подготовить фотографию – оформить в онлайн-конструкторе на сайте «Бессмертного полка» или в чат-боте в Telegram. В шаблоне необходимо ввести имя, годы жизни и воинское звание. Если звания не было в последнем поле, также можно указать, что родственник был тружеником тыла, ребенком войны и так далее. Желающий может добавить стикер – к примеру, «Битва на Курской дуге», «Оборона Ленинграда» и так далее. Если у вас нет фотографий, то можно оформить шаблон без нее.
А если фото есть, то можно распечатать его и прикрепить к одежде, а также к машине. Организаторы также предлагают распечатать фото на футболке и выйти в таком виде в первые недели мая.
Организаторы «Бессмертного полка» предлагают всем участникам акции сделать фото в оформленной к 9 Мая одежде и выложить их в соцсетях с хэштегом #героиснами. Из этих кадров после праздника будет сделан видеоколлаж, который появится на сайте «Бессмертного полка России».
Будет ли салют 9 мая 2024 года
Жители России привыкли, что традиционно 9 Мая вечером небо украшают салюты. Многие собираются на природе и на площадях, чтобы полюбоваться фейерверками. В честь 79-й годовщины Дня Победы, в 2024 году, программу пришлось изменить. Праздничный салют будет, но не везде.
По данным rbc.ru, будет ли салют в Москве и Санкт-Петербурге, пока сказать сложно, об окончательном решении власти двух столиц не объявили.
Скорее всего запускать фейерверки в Москве на День Победы не будут. Об этом со ссылкой на письменный ответ Департамента культуры столицы сообщил 16 апреля Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В Санкт-Петербурге глава комитета культуры Санкт-Петербурга Федор Болтин сообщил, что сам город никаких фейерверков не планирует. Это заявление он сделал в ответ на вопрос «Фонтанки».
Пока официальные заявления об отмене салюта на 9 мая 2024 году сделали представители следующих городов и областей: Саратовская область, Республика Алтай, Республика Чувашия, Липецкая область, Воронежская область, Калининградская область.
Напомним, что в ряде регионов больше года действует запрет на любую пиротехнику – к примеру, Республика Крым и Севастополь. В 2023 году праздничные салюты не проводили в Белгородской и Курской областях.
Зато известно, что на телебашнях в России включат праздничную подсветку в честь Дня Победы. Останкинская башня на медиафасаде покажет ролик в поддержку акции «Бессмертный полк». ТАСС пишет, что на телебашнях в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске и Ярославле высветится надпись «Никто не забыт, ничто не забыто». Также будет включена подсветка на башнях в Биробиджане, Братске, Саранске, Сочи и других городах.