Бессмертный полк 2024: где пройдет и как участвовать

День Победы невозможно представить без акции «Бессмертный полк», которая впервые состоялась в 2012 году. Сначала организаторы надеялись увидеть на улицах с портретами своих родственников – участников войны, хотя бы 50 человек. А вышли тысячи, потом – миллионы. По подсчетам штаба «Бессмертного полка России», в 2019 году в акции участвовали не менее 10 миллионов человек. Шествие стало символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны (1941-1945), объединяющим миллионы людей в России и за ее пределами.

Как появилась акция, в каком формате она пройдет в 2024 году, какие изменения произошли и кто из звезд принимал участие в шествии читайте в материале сайта «Страсти».

История появления «Бессмертного полка»

Впервые акция состоялась в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов Сергея Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. Еще в 2011 году они заметили, что ветеранов, которые могли бы выйти на улицу в День Победы становится меньше. Тогда они предложили участникам шествия 9 мая 2012 года прийти с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и пройти колонной. В тот день в колонне Полка пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли более 6000 тысяч томичей. Идею поддержали во всей России. В 2013 году акция прошла уже в Туле, Урюпинске, Калуге, Кургане, Кирове, Чебоксарах, Новокузнецке, Перми и во многих других городах и селах России, а также Украины, Казахстана, Кыргызстана.

Есть и другая версия появления акции «Бессмертный полк». Как сообщает Lenta.Ru, началом истории «Бессмертного полка» принято считать весну 2007 года.

В ночь перед Днем Победы председателю Совета ветеранов батальона полиции Тюменской области, Геннадию Иванову, снился необычный сон. В нем он видел своих земляков, проходящих по городской площади, держа в руках портреты ветеранов войны. Иванов, также являющийся по совместительству внештатным корреспондентом газеты «Тюменские известия», вдохновленный этим сном, решил поделиться своей идеей с общественностью. 8 мая того же года он опубликовал статью под названием «Семейный альбом на параде», где раскрыл концепцию акции.

На следующий день, 9 мая, Геннадий Иванов взял фотографию своего отца-ветерана и пронес ее по главной улице Тюмени, в сопровождении друзей, которые разделяли его мысли. Через год на улицы города уже вышла большая колонна местных жителей с фотопортретами ветеранов. Именно тогда акции было присвоено имя «Парад Победителей».

Еще год спустя подобные шествия удалось организовать уже более чем в 20 регионах России. В столице, в 2010 и 2011 годах, прошла аналогичная акция под названием «Герои Победы — наши прадеды, деды!», в рамках которой школьники и их родители вышли на Поклонную гору с портретами своих героев-фронтовиков.

Название «Бессмертный полк» шествие получило в 2012 году в Томске — тогда поддержать его на улицы вышли более шести тысяч человек.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Принять участие в «Бессмертном полку» может любой желающий. Первым и основным форматом акции является шествие в колонне. Нужно было найти маршрут, по которому проходит шествие в вашем городе, селе и даже в другой стране, и прийти туда с портретом ветерана к назначенному времени. Портрет героя обычно размещают на одежде. Еще фотографию можно нести в руках. Так было раньше, но со временем появилась необходимость добавить новые форматы.

Существует онлайн-формат этой акции. Истории героев своих семей можно выкладывать на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк. Кроме того, можно опубликовать истории своих ветеранов на официальном сайте акции, где, таким образом, постепенно собирается народная летопись войны.

Есть возможность присоединиться к акции в соцсетях. Участники публикуют фотографии фронтовиков вместо своих аватарок и рассказывают о них. Кроме того, можно делиться снимками там, где их увидят другие люди – носить на одежде или на окнах автомобилей.

В некоторых учреждениях и зданиях фотографии ветеранов размещают на так называемой «Стене памяти».