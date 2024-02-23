Выжили на экране, но ушли из жизни: что стало с актерами фильма «В бой идут одни «старики»

В августе 2024 года исполнится 50 лет со дня выхода культового советского фильма о Великой Отечественной войне Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Спустя несколько десятилетий, картина остается одной из любимых у россиян и не теряет своей актуальности. Фразы героев кино разошлись на цитаты, став частью советского и постсоветского фольклора. Но судьба многих актеров, так блистательно сыгравших в фильме, сложилась трагически: те, кто выжил в кино, уходили в жизни один за другим. О том, что стало с главными героями ленты, читайте в материале сайта «Страсти».

Не стал летчиком, но снял культовый фильм: Леонид Быков («Маэстро») — погиб в автокатастрофе

У советского актера и кинорежиссера Леонида Быкова в детстве была мечта: стать летчиком. В 1943 году, находясь в эвакуации на Алтае, 15-летний парень пытался поступить в летную школу в Горно-Алтайске, прибавив себе три года. Но мечтающего о небе невысокого юношу (рост Быкова был 163 см — прим. «Страсти») «раскусили» и отправили домой.

Вторая попытка стать летчиком тоже провалилась. Но харизматичного юношу взяли в Харьковский театральный институт. Большой успех пришел к нему после выхода на экраны фильма «Максим Перепелица», где 27-летний Быков сыграл главную роль. Комедия полюбилась советскому зрителю, и у молодого актера появилось множество фанатов.