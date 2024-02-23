Выжили на экране, но ушли из жизни: что стало с актерами фильма «В бой идут одни «старики»
© Скриншот кадра фильма «В бой идут одни «старики», 1974 год
В августе 2024 года исполнится 50 лет со дня выхода культового советского фильма о Великой Отечественной войне Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Спустя несколько десятилетий, картина остается одной из любимых у россиян и не теряет своей актуальности. Фразы героев кино разошлись на цитаты, став частью советского и постсоветского фольклора. Но судьба многих актеров, так блистательно сыгравших в фильме, сложилась трагически: те, кто выжил в кино, уходили в жизни один за другим. О том, что стало с главными героями ленты, читайте в материале сайта «Страсти».
Не стал летчиком, но снял культовый фильм: Леонид Быков («Маэстро») — погиб в автокатастрофе
У советского актера и кинорежиссера Леонида Быкова в детстве была мечта: стать летчиком. В 1943 году, находясь в эвакуации на Алтае, 15-летний парень пытался поступить в летную школу в Горно-Алтайске, прибавив себе три года. Но мечтающего о небе невысокого юношу (рост Быкова был 163 см — прим. «Страсти») «раскусили» и отправили домой.
Вторая попытка стать летчиком тоже провалилась. Но харизматичного юношу взяли в Харьковский театральный институт. Большой успех пришел к нему после выхода на экраны фильма «Максим Перепелица», где 27-летний Быков сыграл главную роль. Комедия полюбилась советскому зрителю, и у молодого актера появилось множество фанатов.
Но фильмы фильмами, а мечта о полетах не уходила. И Быков ее реализовал — правда, на экране. Фильм «В бой идут одни «старики» мог не выйти в прокат, поскольку сценарий не одобрили чиновники Госкино из-за недостаточного «героизма». Запретили использовать и настоящие самолеты на съемках. Но настойчивый режиссер не сдавался: он начал зачитывать отдельные куски из фильма в нескольких городах СССР. Зрители были в восторге, а Быков только убедился в своей правоте. Впоследствии за картину начали вступаться участники Великой Отечественной войны. Благодаря этому картина вышла в свет.
Режиссер консультировался с многими ветеранами во время работы над фильмом. Многие герои получили реальные прообразы. В фильм были приглашены как уже состоявшиеся актеры, так и начинающие артисты. Леонид Быков исполнил в ленте главную роль — командира эскадрильи по прозвищу «Маэстро». Его блестящая игра и режиссерская работа вызвали искренние слезы у зрителей, завоевав призы различных фестивалей.
Леонид Быков строил грандиозные планы: он хотел и дальше развиваться в режиссерском мастерстве. Но его жизнь трагически оборвалась 11 апреля 1979 года в автокатастрофе на 46-м километре автотрассы «Киев—Минск». Ему было 50 лет. Дочь артиста вспоминала, что за три года до этого отец даже написал небольшое завещание: он будто чувствовал свою скорую кончину.
«Будем жить, Макарыч»: Алексей Смирнов (Макарыч) не выдержал смерти друга
Одним из колоритных персонажей в фильме стал механик Макарыч, которого сыграл актер Алексей Смирнов. Он полюбился зрителям по образам хулигана из «Операции „Ы“», завхоза из картины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Алексей Смирнов знал о войне не понаслышке: он был на фронте и получил множество травм. После очередной контузии врачи сделали неутешительный вывод — артист никогда не сможет стать отцом. Из-за этого он решил прервать отношения с возлюбленной и стеснялся встречаться с женщинами.
Но советский артист мечтал не о комедийных, а о драматических ролях, хоть и режиссеры не видели его в таком амплуа. Поверил в Смирнова Леонид Быков, который и взял его фильм «В бой идут одни «старики».
Успех на экране не мог заглушить боль, полученную от фронтовых травм и проблемы в личной жизни. Артист начал выпивать. Он часто посещал ребятишек в детском доме и хотел даже усыновить одного мальчика Ваню, но ему не разрешили этого сделать из-за загруженного графика актера. До конца своей жизни Алексей Смирнов жил в старой коммуналке с матерью, не сумев получить отдельную квартиру.
Настоящим ударом и потрясением для актера стала смерть Леонида Быкова, не только его коллеги, но и близкого друга. По некоторым данным, он ушел в запой: алкоголь и стресс повлияли на ослабленный организм Смирнова. В мае 1979 года артист скончался.
Короткая жизнь успешного артиста: Сергей Иванов («Кузнечик») — умер от инфаркта
Советский и украинский киноактёр, кинорежиссер Сергей Иванов родился и вырос в Киеве, где окончил театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. Сразу же после получения диплома юному артисту подвернулась удача: он получил приглашение сыграть роль «Кузнечика» от Леонида Быкова.
После карьера артиста пошла в гору. Он сыграл Лариосика в «Днях Турбиных», сержанта Цыбулю в «Дачной поездке сержанта Цыбули», Алёшу Метёлкина в «Ар-хи-ме-дах!», Лавкина в «Аты-баты, шли солдаты».
В 90-х артист столкнулся с невостребованностью — в его жизни случился творческий кризис. Отношения с женщинами тоже не ладились, и Иванов начал выпивать. Но ему удалось встретить любовь — Ларису, которая родила дочь Машу. Карьера актера снова пошла в гору: он начал делать исторические передачи для украинского телевидения.
Жизнь артиста оборвалась в 2000 году, когда ему было всего 48 лет. Он скоропостижно умер вследствие инфаркта.
Делал гробы, пил водку: Сергей Подгорный («Смуглянка») — умер от острой сердечной недостаточности
Роль младшего лейтенанта Виктора Щедронова по прозвищу «Смуглянка» стала первой и одной из самых ярких в карьере 19-летнего актера Сергея Подгорного. Работа принесла большую славу артисту, и он признавался, что тогда был вне себя от счастья. После его звали в кино, но роли давали не самые запоминающиеся, в основном — второго плана.
Артист, как и его коллега Алексей Смирнов, был убит горем после смерти своего любимого наставника Леонида Быкова. Тогда Подгорный начал пить водку, чтобы заглушить эмоции.
В конце 1990-х, когда советский кинематограф пришел в упадок, артист перестал сниматься. Подгорный умел хорошо работать руками: это его и прокормило. Чтобы как-то выжить, он, мастер на все руки, делал ремонты в домах односельчан, работал в столярной мастерской, где под заказ изготавливал гробы.
Добавляли масла в огонь и неудачи в личной жизни. Первый брак завершился разводом, супруга родила актеру дочь Сашу. Но и вторая попытка создать семью завершилась провалом: жена Лидия ушла от пьющего Подгорного с его маленькой дочерью.
В последние годы актер проживал в городе Буча вместе с пожилой мамой. В 2009 году он сыграл небольшую роль в сериале «Возвращение Мухтара», а в 2011 году — умер от острой сердечной недостаточности в реанимации в возрасте 57 лет.
Его полюбил весь Советский союз: как сложилась судьба Рустама Сагдуллаева («Ромео»)
Советский и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев прославился после роли Ромео. В фильме он влюбился в девушку Машу и героически погиб, защищая Родину. Но настоящая жизнь артиста сложилась вполне успешно.
После выхода на экраны фильма «В бой идут одни «старики» актера полюбил весь Советский союз. Он стал актером киностудии «Узбекфильм», а в 1984 году снял свою первую картину «Останься».
В 90-х у артиста были проблемы. Ему предлагали роли второго плана, но он не соглашался на низкосортные проекты. В нулевых он выпустил сериал «Слепые», которые получил отклик у зрителей.
Сейчас 73-летний артист периодически посещает творческие фестивали, но в кино он снимается редко.
В личной жизни Сагдуллаев уже более 40 лет счастлив с супругой Мариной. В браке родились дочь и сын.
Попал в фильм благодаря случаю: чем занимается сейчас Владимир Талашко (старший лейтенант Сергей Скворцов)
Народный артист Украины Владимир Талашко попал в фильм Леонида Быкова благодаря случаю. Режиссер просматривал рабочий материал к картине «Как закалялась сталь», где он сыграл красноармейца Окунева. Так артист получил роль старшего лейтенанта Сергея Скворцова, которая стала самой запоминающейся в его карьере.
В 90-х Талашко создал благотворительный фонд имени Леонида Быкова с целью помощи пожилым и больным актером. Но организацию попросила закрыть дочь кинорежиссера по неизвестной причине.
Сейчас Талашко находится на пенсии, изредка он появляется на украинском телевидении.
Одна из первых ролей: Евгения Симонова (Маша Попова) продолжает сниматься в кино
На пробы в фильм «В бой идут одни «старики» Евгения Симонова попала в 18 лет. Тогда она училась на втором курсе театрального училища и идеально подошла на роль Маши Поповой — юной девушки, мечтавшей о любви, но оказавшейся на войне.
После выхода картины в свет к актрисе пришла большая популярность: ее стали узнавать на улице, а поклонники задаривали девушку цветами.
Карьера актрисы пошла вверх. Она сыграла медсестру Катю Снегиреву в «Афоне», принцессу в сказке «Обыкновенное чудо». Ей в основном доставались роли наивных девушек, но звезда советского кинематографа мечтала о более глубоких образах. Их она получила на сцене театра Маяковского, где она служит более 45 лет.
Артистка продолжает сниматься в российских сериалах и по сей день. Она появилась в таких проектах как: «Пищеблок», «Метод 2», «Иные» и других.
Евгения Симонова была трижды замужем. Сейчас она состоит в браке с режиссером Андреем Эшпаем. У актрисы есть две дочери и трое внуков.
Более 40 ролей в фильмах и сериалах: Ольга Матешко (капитан Зоя Молчанова) — уехала жить в США
Ольга Матешко сыграла очаровательного капитана Зою Молчанову. В кино она попала, уже будучи опытной актрисой. Но эта роль стала самой яркой в ее карьере, как и у многих ее коллег по фильму.
Первым мужем советской актрисы стал кинооператор и режиссёр Александр Итыгилов. Он участвовал в съемках аварии на Чернобыльской АЭС. Получив большую дозу облучения, супруг Матешко скончался от саркомы лёгких в 1990 году.
В 90-х актриса уехала в составе делегации в США и осталась жить там. Некоторое время она работала на телевидении. В 2000-х вернулась в Киев спустя почти 10 лет после своей вынужденной эмиграции. К 2018 году она снялась в 28 украинских и российских кинокартинах.
Более 20 лет состоит в браке со скрипачом рок-группы Gogol Bordello Сергеем Рябцевым.