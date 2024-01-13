Певица Анири: «На Крещение собираемся с семьей и обязательно окунаемся в прорубь»
Певица Анири рассказала о зимних семейных традициях и купании в проруби.
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Совсем скоро православные россияне будут отвечать Крещение Господне. В этот праздник принято окунаться в прорубь и тем самым очищаться от грехов. Традицию соблюдают и многие отечественные звезды. Так, певица и блогер Анири не представляет зимы без купания в ледяной воде. И в 2024 году она собирается вновь пройти этот обряд. В интервью порталу «Страсти» артистка рассказала, как в ее семье принято отмечать главные зимние торжества, а также о своих планах на ближайшие месяцы.
— Анири, расскажите, чем вам запомнился этот Новый год? Как все прошло?
— Этот Новый год мы впервые за долгое время праздновали только своей семьей. У нас не было гостей в новогоднюю ночь. Только дети и мы.
— У вас довольно большая семья, не сошли с ума еще до наступления ночи 31 декабря из-за готовки?
— Старшая дочка активно помогала с готовкой, придумывала новые вкусные блюда, рецепты. И практически взяла на себя новогодний стол. Я уже была ее су-шефом. Она все готовила, а я была у нее на подхвате, что-то порезать, помыть, убрать, накрыть. Но все придумывала Настя, наша старшая дочка. Поэтому для меня это был чудо Новый год.
— А какие блюда на вашем столе всегда бывают в новогодние и рождественские дни?
— Совершенно разные. Как традиционные (салат Оливье, селедка под шубой) так и новые. Всегда стараюсь придумать или найти рецепты необычных блюд. Всегда готовим курицу или утку, запекаем ребрышки. 1 и 2 января жарим шашлыки, готовим плов и шурпу.
В этом году для новогоднего стола у меня был чрезвычайно простой и вкусный рецепт. Называется он «Новогодние шары». Для его приготовления нужны сыр, вареные яйца и крабовые палочки. Все это мы трем на мелкой терке, добавляем ложку майонеза, чтобы полученную массу склеить, катаем из этой массы маленькие шары и обваливаем в отдельно натертых крабовых палочках. Выкладываем на салатный лист. Сверху можно украсить оливкой или маслиной – получаются такие «новогодние шары». Быстро, вкусно и оригинально!
— Что вам подарили в этом году? Смогли получить то, что заказывали Деду Морозу?
— В этом году мы дарили подарки только детям. С мужем мы договорились, что ту сумму, которую планировали потратить на подарок, мы потратим на гуманитарную помощь нашим солдатам. Мы купили шесть автономных дизельных тепловых пушек, для того чтобы нашим ребятам в их землянках и блиндажах было теплее. А в предыдущие годы самым запоминающимся подарком было предложение руки и сердца от моего любимого мужа Александра.
— Какие новогодние традиции есть в вашей семье, которые вы всегда соблюдаете?
— Традиция нашей семьи праздновать Новый год на даче и 30 декабря ходить в баню. Чтобы расслабиться, перезагрузиться и войти в новый год чистыми. Очень любим после бани нырять в снег. А еще мы каждый год играем в «Тайного Санту». В шапку кладем бумажки с именами, каждый вытягивает по записке и делает подарок кому-то из родных или друзей. Перед Новым годом складываем их под елкой, а когда приходит время подарки открывать, каждый пытается отгадать Санту. Эта игра не только сокращает время на выбор и поиски подарков, но и очень сближает семью. Все так искренне радуются и веселятся, отгадывая, кто сделал им подарок.
— А в детстве вы также по-семейному отмечали Новый год?
— Мой папа был музыкантом, поэтому у нас было два варианта. Или дома, а потом родители уходили в гости, а я оставалась с бабушкой, или когда папа работал на каком-то мероприятии - брал меня с собой. Второй вариант я просто обожала. Мне нравилось смотреть, как веселятся взрослые, участвуют в различных конкурсах, смеются, поют.
— Новый год и Рождество еще считают крайне магическими праздниками. А вы верите в мистическую силу этих торжеств, что на них обязательно нужно гадать?
— Наверное, раньше верила, когда мы собирались с подружками и пытались гадать на кофейной гуще или писали имена мальчиков на бумажках, прятали их под подушку, а на утро вытягивали имя. Или клали расчёску под подушку со словами «суженный ряженый приди меня причесывать». Кстати, моей маме так приснился мой папа. Худенький, маленький, с черными усиками. Таким она его и встретила... Вот и задумаешься после этого.
— Совсем скоро ожидается еще один православный праздник – крещение. Планируете ли окунаться в прорубь? Как в принципе относитесь к подобной традиции?
— Одна из наших семейных традиций всегда на Крещение собираться с семьей, друзьями, родственниками. И мы обязательно окунаемся в прорубь, прям на даче в пруду рубим полынью. А перед этим банька, потому что детей нужно прогреть. Это уже многолетняя традиция нашей семьи. Когда я впервые окунулась, у меня были непередаваемые ощущения и эмоции. Вот этот контраст, когда ты окунаешься в ледяную воду. Сначала вроде холодно, а потом выходишь и все тело начинает гореть. От этого получаешь такое удовольствие! И в праздник Крещения чувствуешь особое очищение и умиротворение, после того как окунаешься в ледяную воду.
— Что от вас ждать поклонникам в 2024 году? Какие цели перед собой поставили?
— В новом 2024 году моя главная цель - провести сольный концерт с симфоническим оркестром. Это моя давняя мечта, я иду к этому и работаю над этим. А ещё очень хочется съездить на Байкал, думаю в новом году нам удастся это сделать.