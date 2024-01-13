Певица Анири: «На Крещение собираемся с семьей и обязательно окунаемся в прорубь»

Совсем скоро православные россияне будут отвечать Крещение Господне. В этот праздник принято окунаться в прорубь и тем самым очищаться от грехов. Традицию соблюдают и многие отечественные звезды. Так, певица и блогер Анири не представляет зимы без купания в ледяной воде. И в 2024 году она собирается вновь пройти этот обряд. В интервью порталу «Страсти» артистка рассказала, как в ее семье принято отмечать главные зимние торжества, а также о своих планах на ближайшие месяцы.

— Анири, расскажите, чем вам запомнился этот Новый год? Как все прошло?

— Этот Новый год мы впервые за долгое время праздновали только своей семьей. У нас не было гостей в новогоднюю ночь. Только дети и мы.

— У вас довольно большая семья, не сошли с ума еще до наступления ночи 31 декабря из-за готовки?

— Старшая дочка активно помогала с готовкой, придумывала новые вкусные блюда, рецепты. И практически взяла на себя новогодний стол. Я уже была ее су-шефом. Она все готовила, а я была у нее на подхвате, что-то порезать, помыть, убрать, накрыть. Но все придумывала Настя, наша старшая дочка. Поэтому для меня это был чудо Новый год.

— А какие блюда на вашем столе всегда бывают в новогодние и рождественские дни?

— Совершенно разные. Как традиционные (салат Оливье, селедка под шубой) так и новые. Всегда стараюсь придумать или найти рецепты необычных блюд. Всегда готовим курицу или утку, запекаем ребрышки. 1 и 2 января жарим шашлыки, готовим плов и шурпу.

В этом году для новогоднего стола у меня был чрезвычайно простой и вкусный рецепт. Называется он «Новогодние шары». Для его приготовления нужны сыр, вареные яйца и крабовые палочки. Все это мы трем на мелкой терке, добавляем ложку майонеза, чтобы полученную массу склеить, катаем из этой массы маленькие шары и обваливаем в отдельно натертых крабовых палочках. Выкладываем на салатный лист. Сверху можно украсить оливкой или маслиной – получаются такие «новогодние шары». Быстро, вкусно и оригинально!