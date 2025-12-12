Певец Аркадий Евтушенко рассказал о проектах «Голос. Дети» и «Новая Фабрика звезд», а также о Сергее Шнурове как наставнике

Аркадий Евтушенко с раннего возраста участвовал в телевизионных проектах, в их числе «Голос. Дети» и «Новая Фабрика звезд». Выходил на сцену с Ольгой Бузовой, получил опыт наставничества от певца Сергея Шнурова. Сейчас Аркадий – самостоятельный артист, а его мечта – дать сольный концерт в «Лужниках». О музыкальной карьере Евтушенко рассказал в интервью сайту «Страсти».

Когда ты впервые ощутил, что музыка — это «не просто хобби», а то, чем хочешь заниматься всерьёз?

Впервые это чувство появилось, когда я вышел на сцену. Тогда я понял, что музыка — это не просто увлечение, а дело, которое полностью захватывает.

Как в детстве родители отреагировали на твоё увлечение музыкой?

Мама, папа, бабушка — все меня поддержали. Они искренне радовались, верили в меня и старались помочь, чтобы я развивался и шёл дальше.

Как ты пришел к решению попробовать себя в проекте «Голос. Дети»?

Это решение далось легко. Я просто очень любил проект и однажды подумал: «Почему бы и не попробовать свои силы?».

Что тебе дал опыт участия в «Голос. Дети» и в отборе на «Детском Евровидении»?

Эти проекты дают огромный сценический опыт. Ты стоишь перед большим количеством людей, понимаешь, что за тобой наблюдают и через камеры — и постепенно страх уходит, появляется уверенность.

Попробовал бы сейчас пойти на взрослый «Голос»?

«Голос» - это мощная площадка, и каждый сезон приносит новые голоса и новые возможности. Но сейчас мне кажется, что повторное участие — это шаг назад. Я очень устал от всех этих проектов. После первого опыта я понял: дальнейший путь зависит не от кнопки наставника, а от того, что ты делаешь после проекта. Так что пока для себя решил — двигаться самостоятельно.