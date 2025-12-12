Певец Аркадий Евтушенко рассказал о проектах «Голос. Дети» и «Новая Фабрика звезд», а также о Сергее Шнурове как наставнике
© Предоставлено пресс-службой
Аркадий Евтушенко с раннего возраста участвовал в телевизионных проектах, в их числе «Голос. Дети» и «Новая Фабрика звезд». Выходил на сцену с Ольгой Бузовой, получил опыт наставничества от певца Сергея Шнурова. Сейчас Аркадий – самостоятельный артист, а его мечта – дать сольный концерт в «Лужниках». О музыкальной карьере Евтушенко рассказал в интервью сайту «Страсти».
Когда ты впервые ощутил, что музыка — это «не просто хобби», а то, чем хочешь заниматься всерьёз?
Впервые это чувство появилось, когда я вышел на сцену. Тогда я понял, что музыка — это не просто увлечение, а дело, которое полностью захватывает.
Как в детстве родители отреагировали на твоё увлечение музыкой?
Мама, папа, бабушка — все меня поддержали. Они искренне радовались, верили в меня и старались помочь, чтобы я развивался и шёл дальше.
Как ты пришел к решению попробовать себя в проекте «Голос. Дети»?
Это решение далось легко. Я просто очень любил проект и однажды подумал: «Почему бы и не попробовать свои силы?».
Что тебе дал опыт участия в «Голос. Дети» и в отборе на «Детском Евровидении»?
Эти проекты дают огромный сценический опыт. Ты стоишь перед большим количеством людей, понимаешь, что за тобой наблюдают и через камеры — и постепенно страх уходит, появляется уверенность.
Попробовал бы сейчас пойти на взрослый «Голос»?
«Голос» - это мощная площадка, и каждый сезон приносит новые голоса и новые возможности. Но сейчас мне кажется, что повторное участие — это шаг назад. Я очень устал от всех этих проектов. После первого опыта я понял: дальнейший путь зависит не от кнопки наставника, а от того, что ты делаешь после проекта. Так что пока для себя решил — двигаться самостоятельно.
Бытует мнение, что выпускники шоу талантов не уходят дальше кавер-групп. Согласен ли с таким мнением?
На самом деле нет, не согласен. У каждого артиста своя дорога, и наша профессия похожа на рулетку. Ты никогда не знаешь, что именно зайдёт людям, какая песня вдруг «выстрелит» или какое видео разойдётся по сети. Поэтому важно просто продолжать делать — выпускать музыку, писать, искать себя. И если ты не останавливаешься, то рано или поздно что-то обязательно получится. Да, многие действительно остаются в кавер-индустрии, но это не потому, что они хуже. Просто кому-то комфортна стабильность, а кому-то нужны сцена и риск.
Если брать пример SHAMAN, он ведь долго писал песни «в стол». Можно ли назвать это ошибкой?
Если смотреть с одной стороны, то, наверное, единственной ошибкой певца было именно то, что он слишком долго держал своё творчество «в столе». Музыку нужно показывать миру — даже если ты сомневаешься, даже если кажется, что «ещё не идеально». Сегодня у артистов есть все возможности: соцсети, площадки, прямой контакт со слушателем. И чем раньше ты начинаешь выкладывать, тем быстрее находишь свою аудиторию. Но, с другой стороны, каждый идёт своим путём. Может, именно этот долгий период и помог ему созреть как артисту. Лично я считаю, что скрывать музыку — это не лучшая стратегия. Нужно делиться. Тогда и шансы на успех появляются раньше.
Как ты готовился к «Новой Фабрике звёзд» — были ли особенные тренировки, большая подготовка, работа над образом?
Забавно, но я вообще не готовился. Мама настояла, чтобы я подал заявку, хотя я тогда был уверен, что больше никогда не пойду на проекты. Уже внутри самой «Фабрики» началась настоящая работа — над выступлениями, образом, подачей.
Расскажи о своих эмоциях перед дуэтом с Ольгой Бузовой — что ты чувствовал, выходя на сцену рядом со звездой? Может были какие-то слова поддержки от нее? А сейчас общаешься с Ольгой?
Это был трепет и волнение. Всё-таки я выходил на сцену с артисткой, которой восхищаюсь. Ольга много меня поддерживала, сказала перед выходом: «Не переживай, всё будет нормально». Сейчас мы, к сожалению, не общаемся, но я был бы рад возобновить общение. Ольга — невероятно талантливый человек.
Тебя выбрал в команду именно Сергей Шнуров. Какой след это оставило в твоём понимании музыки и профессионализма?
Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я считаю Сергея величайшим музыкантом и гением. Благодаря его наставничеству я понял, как должен выступать и что делать как артист.
С кем из участников «Голоса. Дети» или «Новой Фабрики звёзд» ты продолжаешь общаться сегодня? Есть ли те, с кем сохранилась дружба?
Да, дружба сохранилась. Например, Яся Дегтярева — недавно она даже поддержала мою новую песню и поучаствовала в съёмках видео. Вообще я продолжаю общаться со многими: с Ясей, с Кириллом Скрипником, с Данилом Плужниковым.
Если бы ты мог дать себе совет 10-летнему — перед первым вокальным конкурсом — чтобы ты сказал?
Сказал бы: «Не переживай». На своём первом конкурсе я просто вышел и молчал от страха — поэтому теперь понимаю, как важно сохранять спокойствие.
Есть ли для тебя сейчас ориентиры — артисты, музыка, которых ты воспринимаешь как эталон?
Не скажу, что есть ориентиры — у каждого свой путь. Есть артисты-эталоны, которые многого добились и своим примером показывают, что всё возможно.
Долгое время твоя карьера была связана с телевизионными проектами, но сегодня ты уже независимый артист, и главный акцент — на твоей собственной музыке. Как ты сам ощущаешь этот переход? Что в нём стало самым важным для тебя?
Чувствую себя отлично. Я давно хотел начать работать как самостоятельный артист. Для меня самое важное — быть честным и искренним в своей музыке.
Недавно ты стал артистом лейбла, который выпускает Ваню Дмитриенко, NILETTO, Юлианну Караулову и других топовых исполнителей. Расскажи, как пришел к этому этапу своей творческой жизни? Как познакомился с продюсерами?
Это был долгий и осознанный путь. Я хотел попасть сюда ещё до того, как Ваня Дмитриенко выпустил «Вишнёвый». Познакомился с Лизой Щербинской — человеком, который стал для меня проводником в музыке. На лейбл взяли только недавно, и я невероятно этому рад. Сейчас уже не представляю свой путь без этой команды.
К слову, Ваня Дмитриенко тебя уже приглашал выступить на пре-пати перед его стадионными шоу в «Мегаспорте», где ты исполнял свои песни. Расскажи, как тебе творчество Вани?
Мы прекрасно общаемся. Ваня — потрясающе добрый и открытый человек. Его музыка — это мощнейший заряд эмоций: сильные тексты, безумные инструменталы, всё звучит очень круто.
Расскажи, какой музыкальный стиль сейчас ближе всего? Есть ли жанры, в которых ты хочешь развиваться?
Наверное, поп-рок. Но мне интересны и другие направления — инди-поп, техно, электронная музыка. Хотел бы попробовать себя и там. Но попса и поп-рок — это моя основа.
Твоя первая песня на новом лейбле – «Ищу». Расскажешь читателям о том, как создавалась эта работа?
В основе песни — сильные личные переживания. Сначала это был небольшой куплет на фортепиано, написанный после того, как очень близкий человек исчез из моей жизни. Долгое время я не мог доделать трек — просто эмоционально не получалось. Но потом решил, что нужно прожить эту историю до конца и превратить чувства в музыку.
Какие цели и мечты ты ставишь на 2026 год? Есть ли «большой прорыв», которого ты хочешь достичь?
Хочу большой прорыв — премию или большой сольный концерт. А если мечтать масштабно — то в конце 2026-го я хочу дать сольник в Лужниках. Мечтать нужно смело.
Наш сайт называет «Страсти». Что для тебя «страсть»?
Страсть — это всё: эмоции, движение вперёд, моменты с близкими, сильные переживания. Это то, что тебя зажигает, делает живым. Страсть многогранна — и в этом её красота.