«Мне может быть больно, но я продолжаю цвести»: певица DINARA о музыкальной карьере, спорте, бизнесе и материнстве

Победа в «Миссис Европа» стала значимым событием 2024 года. Что она вам дала – в профессиональном и личном плане?

«Миссис Европа» стала не только красивой короной, но и точкой масштабирования. В профессиональном плане она открыла двери – стало больше предложений, коллабораций, интереса к моим инициативам, стало проще вести диалог на международном уровне. В личном – это тихое, очень спокойное подтверждение, что я не ошиблась, когда выбрала непростой путь: совмещать семью, спорт, бизнес и сцену, а не оставаться в одной роли.

Известно, что вы – чемпионка Татарстана по спортивным-бальным танцам, обладательница титула в категории «фитнес-бикини» и профессионально занимаетесь бодибилдингом. Насколько этот богатый спортивный опыт формирует вашу личность и влияет на ваше развитие в других сферах?

Спорт – это не отдельная глава, это фундамент. Танцы научили меня чувствовать сцену и тело, владеть эмоцией через движение. Фитнес-бикини и бодибилдинг – дисциплине, структуре дня, уважению к телу и его ресурсам. Когда ты умеешь выходить «на форму» к конкретной дате, ты иначе относишься к дедлайнам в бизнесе и творчестве: ищешь не оправдания, а решения.

Ваш новый трек называется «Лилия». Расскажите, о чем эта песня и почему вы выбрали именно такое название?

«Лилия» – это история о женщине, которая остается мягкой, но не ломкой. Это песня о внутреннем стержне, который не всегда виден снаружи, но ощущается в каждом выборе. «Лилия» для меня – символ чистоты, силы и тишины, в которой рождаются самые важные решения. Поэтому название было очевидным задолго до финального мастеринга трека.

В чем, на ваш взгляд, главная мысль или эмоция, которую вы хотели донести до слушателя в «Лилии»?

В «Лилии» мне хотелось передать состояние, когда ты проходишь через шторм, но не теряешь себя. Ни драму, ни истерику, а собранную, зрелую эмоцию: я вижу, что происходит, мне может быть больно, но я продолжаю цвести. Если у слушателя после трека появляется желание поднять голову и идти вперед – значит, мы сделали все правильно.

Случалось ли, что после выхода песни вы по-новому для себя осознавали ее смысл благодаря реакциям поклонников или собственным переживаниям?

После релиза песня начинает жить отдельно от автора – и это особенно заметно по сообщениям людей. Некоторые услышали в «Лилии» историю выгорания и восстановления, кто-то – историю личных отношений, кто-то – разговор с собой. Иногда их трактовки поднимают на поверхность смыслы, которые я сама проживала интуитивно, но не формулировала словами. Это интересное ощущение: тебя как будто заново знакомят с твоей же музыкой.

Недавно у вас вышел трек «Она восток» в дуэте с MONA. Как родилась идея записать песню вместе?

Дуэт с MONA не был просчитанным ходом, мы познакомились, когда пригласили ее в бутик нашего бренда. Дуэт родился из живого ощущения: наши энергии и голоса убедительнее звучат вместе, чем по отдельности. В какой-то момент мы поняли, что говорим об одних и тех же вещах, только разными художественными языками. Логичным шагом было соединить эти языки в одной песне.