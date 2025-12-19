«Мне может быть больно, но я продолжаю цвести»: певица DINARA о музыкальной карьере, спорте, бизнесе и материнстве
© Предоставлено пресс-службой
Победа в конкурсе «Миссис Европа – 2024», чемпионство Татарстана по спортивным бальным танцам, титул в категории «фитнес-бикини», профессиональный бодибилдинг, карьера и творческие достижения – таковы лишь внешние успехи DINARA, мамы двоих детей и многогранной артистки. Ежедневный труд по совмещению ролей, постоянная многозадачность и внутренний поиск баланса формируют ее силу и честность на сцене и в жизни. Новый трек «Лилия» отражает этот путь: песня о внутреннем стержне женщины, зрелой эмоции и способности выстоять даже в самые трудные времена.
Сайт «Страсти» поговорил с DINARA о спорте, материнстве, музыке, новом треке и дуэте с MONA, а также о том, как оставаться собой, совмещая несколько ролей одновременно.
Вы – мама двоих детей, бизнесвумен, артистка и победительница конкурса «Миссис Европа – 2024». Как вы сами определяете главный вектор своей жизни сегодня?
Если коротко, мой главный вектор – жить в системе координат: «семья, творчество, дело». Все остальное – производные. Любой новый проект я оцениваю через простой вопрос: он усиливает меня как маму, как артистку и как бизнесвумен или разрывает между ролями? Если разрывает, я от него отказываюсь, даже если он кажется выгодным.
Победа в «Миссис Европа» стала значимым событием 2024 года. Что она вам дала – в профессиональном и личном плане?
«Миссис Европа» стала не только красивой короной, но и точкой масштабирования. В профессиональном плане она открыла двери – стало больше предложений, коллабораций, интереса к моим инициативам, стало проще вести диалог на международном уровне. В личном – это тихое, очень спокойное подтверждение, что я не ошиблась, когда выбрала непростой путь: совмещать семью, спорт, бизнес и сцену, а не оставаться в одной роли.
Известно, что вы – чемпионка Татарстана по спортивным-бальным танцам, обладательница титула в категории «фитнес-бикини» и профессионально занимаетесь бодибилдингом. Насколько этот богатый спортивный опыт формирует вашу личность и влияет на ваше развитие в других сферах?
Спорт – это не отдельная глава, это фундамент. Танцы научили меня чувствовать сцену и тело, владеть эмоцией через движение. Фитнес-бикини и бодибилдинг – дисциплине, структуре дня, уважению к телу и его ресурсам. Когда ты умеешь выходить «на форму» к конкретной дате, ты иначе относишься к дедлайнам в бизнесе и творчестве: ищешь не оправдания, а решения.
Ваш новый трек называется «Лилия». Расскажите, о чем эта песня и почему вы выбрали именно такое название?
«Лилия» – это история о женщине, которая остается мягкой, но не ломкой. Это песня о внутреннем стержне, который не всегда виден снаружи, но ощущается в каждом выборе. «Лилия» для меня – символ чистоты, силы и тишины, в которой рождаются самые важные решения. Поэтому название было очевидным задолго до финального мастеринга трека.
В чем, на ваш взгляд, главная мысль или эмоция, которую вы хотели донести до слушателя в «Лилии»?
В «Лилии» мне хотелось передать состояние, когда ты проходишь через шторм, но не теряешь себя. Ни драму, ни истерику, а собранную, зрелую эмоцию: я вижу, что происходит, мне может быть больно, но я продолжаю цвести. Если у слушателя после трека появляется желание поднять голову и идти вперед – значит, мы сделали все правильно.
Случалось ли, что после выхода песни вы по-новому для себя осознавали ее смысл благодаря реакциям поклонников или собственным переживаниям?
После релиза песня начинает жить отдельно от автора – и это особенно заметно по сообщениям людей. Некоторые услышали в «Лилии» историю выгорания и восстановления, кто-то – историю личных отношений, кто-то – разговор с собой. Иногда их трактовки поднимают на поверхность смыслы, которые я сама проживала интуитивно, но не формулировала словами. Это интересное ощущение: тебя как будто заново знакомят с твоей же музыкой.
Недавно у вас вышел трек «Она восток» в дуэте с MONA. Как родилась идея записать песню вместе?
Дуэт с MONA не был просчитанным ходом, мы познакомились, когда пригласили ее в бутик нашего бренда. Дуэт родился из живого ощущения: наши энергии и голоса убедительнее звучат вместе, чем по отдельности. В какой-то момент мы поняли, что говорим об одних и тех же вещах, только разными художественными языками. Логичным шагом было соединить эти языки в одной песне.
Как проходил творческий процесс: вы обменивались идеями в студии, или это была работа на расстоянии? Были ли моменты, когда ваши взгляды на аранжировку или подачу кардинально расходились?
Процесс был смешанным: и работа в студии, и удаленные созвоны, правки, голосовые сообщения с идеями в три утра. Но в целом работа шла гладко, и мы быстро находили взаимопонимание. В этом и есть ценность нашего дуэта: две самостоятельные артистки, хоть и с разными уровнями существования в индустрии. Мы всегда держали в фокусе главное – честность трека и его эмоциональное ядро.
Если бы вам пришлось описать свою музыкальную вселенную тремя словами, какими бы они были?
Сила, мягкость, честность. Сила – в позиции, мягкость – в подаче, честность – в том, что я не играю придуманную роль ни на сцене, ни в жизни.
Вы всегда выглядите безупречно, несмотря на колоссальную занятость. Поделитесь своими главными бьюти-ритуалами, без которых не обходится ни один день.
Мой главный бьюти-ритуал – режим, а не баночки. Сон, вода, тренировки и уход за кожей – это база, без которой не работает никакая косметика. Я редко перегружаю себя макияжем вне съемок: кожа и тело должны дышать, чтобы выдерживать сценический режим, перелеты, показы, соревнования. Красота для меня – это результат заботы о здоровье, а не наоборот.
Как маме двоих детей, артистке и бизнес-вумен вам удается находить время для себя? Есть ли какой-то священный «час силы», который принадлежит только вам?
Время для себя я не нахожу, а защищаю. У меня действительно есть свой час силы – чаще всего это раннее утро, когда дом еще спит. В это время я могу тренироваться, молчать, думать, прописывать планы. Если я отказываюсь от этого часа, я автоматически становлюсь менее эффективной и как мама, и как артистка, и как руководитель.
Материнство неизменно меняет взгляд на жизнь. Как, на ваш взгляд, оно повлияло на ваше творчество?
Материнство очень жестко пересобирает шкалу ценностей. Ты перестаешь гнаться за мнимой успешностью и начинаешь выбирать проекты, которые не стыдно будет показать детям через десять лет. В текстах и визуале появляется больше глубины и меньше желания просто удивить. Я гораздо ответственнее отношусь к тому, какой образ женщины транслирую со сцены.
Какие у вас творческие планы после релиза дуэта с MONA? Работаете ли вы уже над новым материалом, возможно, над альбомом?
После дуэта с MONA я не планирую останавливаться на уровне отдельных релизов. Сейчас параллельно идет работа над новым материалом, и часть песен уже просится в единую историю – формат альбома или крупного музыкального проекта. Плюс, мне интересны коллаборации, в которых можно соединять музыку, спорт и визуальное искусство, а не только выпускать треки в цифру.
Какой совет вы могли бы дать девушкам, которые, как и вы когда-то, мечтают реализовать себя в нескольких сферах одновременно, но боятся не справиться?
Тем, кто хочет совмещать несколько ролей сразу, я могу сказать только одно: многозадачность – это не талант, а умение выбирать. Нельзя быть одинаково идеальной мамой, предпринимателем и артисткой 24/7, но можно честно расставить приоритеты и не мучиться чувством вины. Помогает жесткое планирование, готовность делегировать и отказ от желания всем нравиться.
И традиционный вопрос: что для вас страсть?
Для меня страсть – это про действие. Когда ты продолжаешь идти на сцену, в зал, на встречу с партнерами, даже если устала, даже если страшно, но внутри есть четкое «да» этому пути. Страсть – это энергия, которая делает твой выбор необратимым. Все остальное – просто интерес.