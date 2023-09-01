«Этот мальчик – вылитый Ален Делон»: певица Анири о первой школьной любви
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В преддверии 1 сентября мы поговорили с певицей Анири о том, как прошли ее школьные годы. Специально для портала «Страсти» певица Анири рассказала о первой любви и о том, почему учительнице по литературе пришлось перед ней извиняться.
– Анири, как вы учились в школе?
– Училась я очень хорошо. Закончила школу с двумя четверками, остальные – пятерки. Всегда переживала из-за отметок, из-за тройки могла просто рыдать! Мне хотелось быть лучшей, я была очень старательная и усердная во всем!
– Какие предметы были любимыми?
– Среди любимых предметов было рисование, потому что я творческий человек (мой папа был не только музыкантом, но и художником, и я унаследовала часть его таланта). Очень любила рисовать. Еще любила черчение, географию и историю. И, конечно, геометрию! По ней у меня была, можно сказать, «шестерка», пять с плюсом. Физкультуру любила, я очень спортивная, я и в баскетбольную секцию ходила, и бегала быстрее мальчишек!
– «Войну и мир» осилили с первого раза?
– Вот как раз с «Войной и миром» были проблемы. Нам этот роман задали читать на лето – все четыре тома! Я прочла всё, что задали, но «Войну и мир» не одолела. Это для меня было что-то неподъемное! Видимо, в тот момент мое сознание не хотело воспринимать великую литературу. Я начала читать, но, мне кажется, и первый том не осилила. И в итоге у тех, кто прочитал, выспрашивала пересказ и каким-то чудом писала потом сочинения, но, положа руку на сердце, признаюсь: «Войну и мир» я не читала!
– Какие бы книги добавили в школьную программу?
– Я бы добавили предмет – психологию! Детям было бы проще познавать самих себе. Психология помогала бы и в общении со сверстниками, с педагогами, с родителями. И в дальнейшем в жизни. Вот психологию я бы смело прямо с пятого класса вводила. Ну и, соответственно, все книги, которые относятся к этому предмету, я бы добавила в школьную программу. Это вовсе не скучная, а чрезвычайно увлекательная наука, с помощью которой ты и себя, и других людей как будто открываешь заново.
– Первая любовь случилась в школе?
– Конечно! Я училась в седьмом классе, и к нам из другой школы пришел мальчик. Это была любовь с первого взгляда! Он мне казался невероятно красивым. Помню, пришла домой, стала листать какой-то журнал, а там фотография Алена Делона. И я смотрю на неё и понимаю, что этот мальчик – вылитый Ален Делон! И я приходила домой, открывала этот журнал и видела его. Мы с ним долгое время общались, он провожал меня до дома, такая чисто платоническая первая любовь! Потом он переехал в другой город, и мы перезванивались. Я его часто вспоминала и представляла себе нашу встречу. А несколько лет спустя мы действительно встретились, совершенно случайно: я выступала и пела на одной свадьбе, а он оказался среди гостей. Но когда я его увидела, я как-то поняла, что он совсем не герой моего романа.
– Самое яркое воспоминание о школе?
– Я всегда была одним из лидеров класса, отстаивала честь школы на спортивных соревнованиях, на музыкальных конкурсах. Класс у нас был дружный, так что воспоминаний о школе у меня много. Но если все-таки вспоминать что-то конкретное, то это, может быть, не самое приятное воспоминание, но яркое. По крайней мере, очень хороший жизненный опыт.
Так как училась я хорошо, меня в начале года на уроке русского и литературы посадили за одну парту с мальчиком. Учительница у нас была властная, авторитарная. Она посадила меня за парту с мальчиком, с которым я категорически не хотела сидеть, который постоянно мешал мне заниматься. В итоге как-то раз я пришла в школу, на урок русского, и пересела за другую парту. Учительница велела мне сесть на место, я отказалась, и она выгнала меня из класса. И весь урок я занималась, стоя в коридоре. И так продолжалось несколько недель. Я приходила, садилась за другую парту, учительница требовала, чтобы я пересела, я отказывалась, и меня выгоняли. При этом училась я хорошо, потому что понимала, что мне не простят ни одного промаха. Однажды в коридоре меня увидела директор, расспросила, что случилось. В итоге все дошло до моих родителей, и в какой-то момент наша учительница пришла к нам домой извиняться. А я смогла сидеть за другой партой и учиться спокойно! Мораль: борись и отстаивай свою точку зрения! Не сдавайся!