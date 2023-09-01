«Этот мальчик – вылитый Ален Делон»: певица Анири о первой школьной любви

В преддверии 1 сентября мы поговорили с певицей Анири о том, как прошли ее школьные годы. Специально для портала «Страсти» певица Анири рассказала о первой любви и о том, почему учительнице по литературе пришлось перед ней извиняться.

– Анири, как вы учились в школе?

– Училась я очень хорошо. Закончила школу с двумя четверками, остальные – пятерки. Всегда переживала из-за отметок, из-за тройки могла просто рыдать! Мне хотелось быть лучшей, я была очень старательная и усердная во всем!

– Какие предметы были любимыми?

– Среди любимых предметов было рисование, потому что я творческий человек (мой папа был не только музыкантом, но и художником, и я унаследовала часть его таланта). Очень любила рисовать. Еще любила черчение, географию и историю. И, конечно, геометрию! По ней у меня была, можно сказать, «шестерка», пять с плюсом. Физкультуру любила, я очень спортивная, я и в баскетбольную секцию ходила, и бегала быстрее мальчишек!

– «Войну и мир» осилили с первого раза?

– Вот как раз с «Войной и миром» были проблемы. Нам этот роман задали читать на лето – все четыре тома! Я прочла всё, что задали, но «Войну и мир» не одолела. Это для меня было что-то неподъемное! Видимо, в тот момент мое сознание не хотело воспринимать великую литературу. Я начала читать, но, мне кажется, и первый том не осилила. И в итоге у тех, кто прочитал, выспрашивала пересказ и каким-то чудом писала потом сочинения, но, положа руку на сердце, признаюсь: «Войну и мир» я не читала!

– Какие бы книги добавили в школьную программу?

– Я бы добавили предмет – психологию! Детям было бы проще познавать самих себе. Психология помогала бы и в общении со сверстниками, с педагогами, с родителями. И в дальнейшем в жизни. Вот психологию я бы смело прямо с пятого класса вводила. Ну и, соответственно, все книги, которые относятся к этому предмету, я бы добавила в школьную программу. Это вовсе не скучная, а чрезвычайно увлекательная наука, с помощью которой ты и себя, и других людей как будто открываешь заново.