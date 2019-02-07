Тест: мы определим, какому возрасту соответствует ваше здоровье

Мода на здоровый образ жизни и молодость привела к тому, что сейчас 35-летние женщины могут выглядеть моложе и свежее 20-летних — и это не преувеличение. Если внешность — это естественное отражение состояния организма, то можно не только выглядеть лучше, но и быть здоровее — в зависимости от образа жизни и других факторов. Узнайте, насколько у вас здоровый организм!