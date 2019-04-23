Тест: проверьте, сколько на самом деле заряда у вашей внутренней батарейки

У всех людей разный уровень энергии. Кто-то готов работать, потом детей из садика забрать, ужин мужу приготовить и стриптиз ему перед сном станцевать. А между делом полы протереть. Но есть и те, для кого такое количество дел немыслимо: они быстро устают и не готовы, например, не только на трудовые подвиги, но и на слишком уж утомительный отдых типа автобусных туров по Европе. И это нормально! Важно только знать свой уровень энергии и принимать себя такими, какие мы есть. Пройдите наш тест, чтобы проверить, какой у вас уровень энергии, сколько вы способны работать и чего от себя не стоит требовать.