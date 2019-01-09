Тест: мы угадаем, на сколько килограммов вы поправились за праздники

Сегодня в 00:00Тест: мы угадаем, на сколько килограммов вы поправились за праздникиКомментарииВсе стараются похудеть к Новому году. И мало кто задумывается, что будет после. Поэтому неизбежно, что за долгие праздники большинство как минимум «наедает» потерянные накануне килограммы. Давайте проверим, как повлияли каникулы на вашу фигуру? Пройдите наш тест и узнайте результат! Фото: Vostock PhotoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиКак похудеть к Новому году?похудеть быстропохудеть после праздниковЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...