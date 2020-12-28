Тест: весельчак или зануда — как вас воспринимают окружающие?

Вне зависимости от того, как вы сами себя воспринимаете, окружающие могут быть о вас совершенно иного мнения. Например, они могут просто не понимать ваш юмор и поэтому относиться с осторожностью. Или, наоборот. Вы всегда были уверены, что с вами ужасно скучно, хотя другие как раз от вас в полном восторге. Пройдите наш тест и узнайте, видят ли в вас люди зануду или весельчака.