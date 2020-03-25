Тест: мы определим, в какой момент своей жизни вы свернули не туда

Наверняка, вы тоже хотя бы раз в жизни задавались вопросом: «Правильно ли я поступаю? Действительно ли это мой путь или я занимаюсь совершенно не тем, что мне предначертано судьбой?» Если вам кажется, что у других все сложилось идеально, а вы словно упускаете из виду что-то важное и тратите силы на ерунду, то, скорее всего, в какой-то момент своей жизни вы действительно свернули не туда. Чтобы проверить свои догадки, пройдите наш тест и узнайте ответ.