Тест: узнайте, в чем заключается ваша мудрость

Психологи уверяют, что нет абсолютно идентичных людей, у каждого из них своя мудрость и правда, которой они руководствуются при принятии тех или иных решений. Чтобы понять, чем именно вы отличаетесь от остальных, в чем ваша уникальность, мудрость и сильные стороны, честно ответьте на вопросы нашего теста и сравните получившийся результат (действительно ли это о вас или нет).