Тест: узнайте, способны ли вы читать чужие мысли?

Некоторые люди верят, что они обладают экстраординарными талантами, позволяющие им «слышать» чужие мысли, не прибегая к помощи вербального общения. На самом же деле телепатическими способностями могут похвастаться лишь единицы – те немногие, кто приложил немало усилий для развития своих суперталантов. Пройдите наш тест и узнайте, входите ли вы в число таких счастливчиков и обладаете ли вы телепатией или вам это не дано.