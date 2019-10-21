Тест: узнайте, хорошая ли вы хозяйка или мужу с вами не повезло

Возможно, вы всегда считали себя самой настоящей хранительницей домашнего очага, эдакой феей, способной одним махом решить все бытовые вопросы, насколько бы сложными они не были. Однако ваши близкие могут быть иного мнения и втайне мечтать, что вы наконец запишитесь на специальные курсы, где вас обучат премудростям ведения домашнего хозяйства. Пройдите наш тест и узнайте, что на самом деле о ваших способностях думают окружающие и не пора ли вам что-то менять.