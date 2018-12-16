Тест: узнайте, где вам лучше всего провести новогодние каникулы

Горнолыжный курорт и экстремальные виды спорта или белоснежный пляж и вкусные коктейли? Если вы всегда выбираете спонтанность и до сих пор еще не можете определиться со своими планами (особенно с тем, где и как вы встретите Новый год), тогда наверняка вы еще даже не смотрели билеты и не составляли гардероб для поездки. Мы предлагаем вам с помощью нашего теста-путеводителя определиться с направлениями, куда вам следует отправиться на новогодних каникулах.