Тест: узнайте, есть ли у вас сострадание (или вам неведомо это чувство)
Умение сострадать и сопереживать другим людям - очень ценные качества, знакомые, увы, далеко не каждому. Ведь не все готовы откликнуться на чужую беду и помочь, например, абсолютно незнакомому человеку, действительно оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации. Мы составили тест, с помощью которого можно выяснить, насколько сильно у вас развито чувство сострадания.
Фото: vostock-photo
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