Тест: узнайте, есть ли у вас сострадание (или вам неведомо это чувство)

Умение сострадать и сопереживать другим людям - очень ценные качества, знакомые, увы, далеко не каждому. Ведь не все готовы откликнуться на чужую беду и помочь, например, абсолютно незнакомому человеку, действительно оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации. Мы составили тест, с помощью которого можно выяснить, насколько сильно у вас развито чувство сострадания.