Тест: сможете ли вы выжить во время апокалипсиса?

Последние новости о развитии эпидемии коронавируса совсем не радуют: количество зараженных по всему миру превысило миллион людей, США выбились в лидеры по числу заболевших, оставив позади Италию и Испанию, страны отменили мероприятия, перевели обучение в онлайн-формат, закрыли границы и провели карантинные меры. Что касается России, то в нашей стране весь апрель объявлен нерабочим, соотечественникам рекомендовано оставаться дома или быть готовыми к штрафам, в случае нарушения режима самоизоляции. Чтобы немного отвлечься от грустных мыслей, мы подготовили тест, благодаря которому вы сможете узнать о своих сверхспособностях.