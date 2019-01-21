Тест: сможете ли вы угадать настоящие имена российских звезд?

Сегодня в 00:00Тест: сможете ли вы угадать настоящие имена российских звезд?КомментарииКак на самом деле зовут Пелагею и Валерию? Правда ли, что у Веры Брежневой фамилия известного политика? Что написано в паспорте у певицы Елки? А вы знаете, от каких своих настоящих имен предпочли избавиться отечественные звезды? Предлагаем ответить на несколько вопросов нашего теста и определить, насколько хорошо вы разбираетесь в личной жизни и секретах российских знаменитостей. Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Текст: Ангелина НежнаяФото: starface, kinopoiskПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...