Тест: слишком загадочны или чересчур открыты — какой вас видит партнер?

С некоторыми людьми легко и комфортно общаться — они четко формулируют мысли и не пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. Но есть и такие, разговор с которыми превращается в разгадку ребуса и попытку понять, что же именно они имели в виду. Порой даже близкие люди не могут разгадать их. Пройдите наш тест и узнайте, являетесь ли вы для вашего партнера открытой книгой или он до сих пор никак не может понять, что именно вы из себя представляете.