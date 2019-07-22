Тест: плакса, стерва или куколка — какой вас видят окружающие

Возможно, вы удивитесь, но зачастую другие люди воспринимают вас совершенно не так, как вы сами о себе думаете. Например, вы всегда считали, что милы и приветливы, но некоторые принимали это за снисходительность и заносчивость. Хотите понять, как вы выглядите в глазах окружающих? Ответьте на несколько простых вопросов и узнайте о себе много нового.