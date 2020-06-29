Тест: неисправимый лгун или кристально честный человек — кто вы на самом деле?

Психологи уверяют, что открытый и честный человек очень уязвим, поэтому для того, чтобы быть кристально чистым, необходимо обладать смелостью и отзывчивостью. Данными качествами обладает далеко не каждый, ведь некоторым личностям проще что-нибудь придумать, чем рассказать, как в действительности обстоят дела. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы честны и порядочны.