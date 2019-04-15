Тест: насколько хорошо вы знаете творчество и биографию Аллы Пугачевой?

Сегодня в 00:00Тест: насколько хорошо вы знаете творчество и биографию Аллы Пугачевой?КомментарииСамой известной, популярной и любимой публикой певице российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой, которую называют «примадонной», «королевой эстрады» и «главной певицей России», 15 апреля исполнилось семьдесят лет. Вся неделя посвящена знаменитой имениннице — Алла Борисовна дает концерты, появляется в различных телешоу и принимает поздравления. Мы присоединяемся к поздравлениям и предлагаем пройти тест, посвященный любимой артистке. Текст: Роман СтрастныйФото: globallookpress, starfaceПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиАлла ПугачеваОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...