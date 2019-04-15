Тест: насколько хорошо вы знаете творчество и биографию Аллы Пугачевой?

Самой известной, популярной и любимой публикой певице российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой, которую называют «примадонной», «королевой эстрады» и «главной певицей России», 15 апреля исполнилось семьдесят лет. Вся неделя посвящена знаменитой имениннице — Алла Борисовна дает концерты, появляется в различных телешоу и принимает поздравления. Мы присоединяемся к поздравлениям и предлагаем пройти тест, посвященный любимой артистке.