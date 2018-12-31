Тест: насколько хорошо вы знаете новогодние фильмы?

Сегодня в 00:00Тест: насколько хорошо вы знаете новогодние фильмы?КомментарииЕсли вы уже очнулись после праздничной новогодней ночи и пока не готовы к активным действиям, предлагаем вам не спеша пройти наш несложный тест. Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в новогодних и рождественских фильмах. Текст: Роман СтрастныйФото: kinopoisk.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегиновый годНовый год 2019Еще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...