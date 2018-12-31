Тест: насколько хорошо вы знаете новогодние фильмы?

Если вы уже очнулись после праздничной новогодней ночи и пока не готовы к активным действиям, предлагаем вам не спеша пройти наш несложный тест. Проверьте себя и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в новогодних и рождественских фильмах.