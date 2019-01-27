Тест: мы угадаем, какой вы будете в старости

Давайте заглянем в будущее и узнаем, какой вы станете, когда вам исполнится 60–65 лет? Вы будете сидеть на лавочке возле подъезда и вспоминать былые времена, когда молодежь уважала старших и цены в магазине были другими, или вы решитесь исполнить одну из своих заветных целей, на которую у вас не хватило смелости в юные годы? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте о том, какой вы будете в старости.