Тест: мы угадаем, каким будет ваш идеальный новогодний праздник

Новый год можно встретить по-разному. И речь идет не только о развлечениях или о том, пойдете ли вы в гости или захотите отметить праздник в ресторане. Мы решили прикинуть, во сколько обойдется ваш праздник, в зависимости от того, как и с кем вы его встретите. Готовы? Тогда поехали!