Тест: мы определим, живете ли вы в согласии и гармонии с собой

Согласитесь, что гораздо приятнее общаться с человеком, который излучает внутреннее спокойствие, точно знает, чего он хочет и находится в абсолютной гармонии не только с собой, но и с миром. Такие люди психологически более устойчивы и способны легко противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды и нападкам завистников. А вы тоже живете в согласии с собой? Честно ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, уравновешены ли вы внутренне или вам есть еще над чем поработать.