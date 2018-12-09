Тест: мы определим, насколько хорошо вы понимаете своего кота

Пройдите наш несложный тест и узнайте, действительно ли вы понимаете своего пушистого мурлыку «с полуслова» или вам нужно еще много практиковаться и больше времени проводить со своим домашним любимцем. И даже если у вас пока еще нет кота, эти простые вопросы помогут определиться, созрели ли вы, чтобы завести питомца или вам пока еще рано доверять такую ответственную миссию.