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Тест: мы определим, насколько хорошо вы понимаете своего кота
Пройдите наш несложный тест и узнайте, действительно ли вы понимаете своего пушистого мурлыку «с полуслова» или вам нужно еще много практиковаться и больше времени проводить со своим домашним любимцем. И даже если у вас пока еще нет кота, эти простые вопросы помогут определиться, созрели ли вы, чтобы завести питомца или вам пока еще рано доверять такую ответственную миссию.
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