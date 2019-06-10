Тест: мы определим, легко ли вы поддаетесь соблазнам

Сложно противостоять тем искушениям, которые подстерегают вас в современном мире буквально на каждом шагу. Однако психологи уверяют, что эта способность заложена практически в каждом человеке, нужно лишь вовремя ею воспользоваться. Пройдите наш тест и узнайте, действительно ли вы умеете бороться с соблазнами или вас очень легко сбить с толку и направить по ложному пути.