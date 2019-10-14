Тест: «Мисс Стресс» или сама невозмутимость — в каком состоянии ваши нервы?

Возможно, вы всегда считали себя невозмутимой особой, однако окружающие в этом не уверены. Пройдите наш тест и узнайте, являетесь ли вы спокойным, уравновешенным человеком, которому по плечу решить самые сложные вопросы, или, напротив, вы нервная и склонная к беспокойству личность, с которой бывает непросто даже самым близким.