Тест: «Мисс молчунья» или болтушка – насколько вы коммуникабельны?

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что от того, насколько вы коммуникабельны, будет зависеть, добились ли вы успеха или уступили пальму первенства в этом вопросе тому, у кого не возникает проблем с общением. И насколько вы бы не пытались убедить себя, что это не самое главное в жизни, предпочтение всегда будут отдавать более «разговорчивому» кандидату. Пройдите наш тест и узнайте, умеете ли вы общаться и взаимодействовать с людьми или вам еще нужно многому научиться?