Тест: легко ли вас обмануть?

Психологи уверяют, что любой человек говорит неправду как минимум четыре раза в день, и самая распространенная (и безобидная по мнению многих) ложь звучит как «Все будет хорошо»! А из более коварных — «тебе за это ничего не будет» или «это выигрышное дело, точно тебе говорю!» Но если бы все в жизни было так легко и просто… Пройдите наш тест и проверьте, насколько легко вас обмануть.