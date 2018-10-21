Тест: кто вы — Снежная королева или горячая штучка?

Вы всегда считали себя поклонницей фильма «Девять с половиной недель» и не боялись повторить самые пикантные моменты? Или старались обходить стороной фривольные темы, хотя в душе лелеяли мысль однажды разбудить в себе настоящую страсть и сексуальность? Психологи уверяют, что абсолютно в каждой даме можно найти чувственную натуру, нужно лишь вычислить свой эротический потенциал. Пройдите наш тест и узнайте, какой у вас сексуальный темперамент.