Тест: кто вы из главных героинь культового сериала «Санта-Барбара»?

Один из самых популярных сериалов в истории — «Санта-Барбара» — вышел на телеэкраны более тридцати лет назад. За перипетиями в жизни богатой семьи Кэпвеллов наблюдали миллионы телезрителей. Сериал был настолько длинным, а происходящие в нем события настолько абсурдными, что название «Санта-Барбара» стало нарицательным для обозначения затянувшихся и полных нелепых поворотов жизненных историй и ситуаций. Предлагаем вам ответить на несколько вопросов нашего теста и узнать, на какую из героинь этого сериала вы похожи больше всего.