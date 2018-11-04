Тест: узнайте, какое древнерусское имя вам подходит по характеру

Еще наши предки верили, что имя способно самым непосредственным образом влиять на судьбу человека или даже менять ее, поэтому к данному выбору подходили весьма ответственно. Они выжидали несколько дней после рождения ребенка, наблюдали за ним и лишь потом давали ему то или иное имя. Предлагаем вам пройти наш тест и узнать, как бы вас могли звать, если бы вы родились в то время. Возможно, к вашему характеру, предпочтениям и образу жизни больше подошло бы иное наречение, и вам стоит задуматься о втором имени.