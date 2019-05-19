Тест: Instagram, Facebook или Twitter — на какую соцсеть вы похожи по характеру?

В наше время существует так много социальных сетей, каждая из которых имеет свою уникальную особенность и, соответственно, аудиторию, что впору и запутаться. Кстати, психологи уверяют, что по манере общения (и ведения своей странички) в виртуальном пространстве, можно многое рассказать о ваших основных чертах характера, привычках и предпочтениях. Предлагаем ответить на несколько простых вопросов и выяснить, какая из самых популярных соцсетей в большей степени отражает вашу сущность.